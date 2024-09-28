Galatasaray'da devre arası ayrılığı! Menajeri yönetim ile görüştü
Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde galibiyetler ile yoluna devam eden Galatasaray'da bir yandan devre arası çalışmaları da sürdürülüyor. Son olarak Okan Buruk'un planlarına dahil etmediği ve yönetime istemediğini bildirdiği oyuncunun ara transfer döneminde vedasının kesinleştiği belirtildi. İşte o isim... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Öte yandan transfer döneminde kadroya yapılan takviyeler ile birlikte yeni bir sisteme geçiş yapmaya hazırlanan Cimbom'da ayrılıklar da planlanmaya başladı.
Bu isimlerden birinin vedasının kesinleştiği ve devre arasında sarı kırmızılılara veda edeceği öğrenildi.
Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle PAOK maçını tribünden takip etmişti ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyordu.
Okan Buruk'un planlarına dahil etmediği sağ kanat oyuncusu, sarı kırmızılı ekibe transfer döneminin sonlarında rest çekmişti.
Yedek kalmasından şikayetçi olarak takımdan ayrılacağını belirtmiş fakat hiçbir takımla anlaşamayınca Galatasaray'da kalmak zorunda kalmıştı.
Faslı oyuncunun menajeri, PAOK maçının ardından yönetimle görüştü ve nihai kararlarını iletti.
Ziyech'in Menajeri, oyuncu için Körfez ülkelerinden teklif getireceğini ve ara transfer döneminde takımdan ayrılacağını belirtti.
Oyuncunun sözleşmesinde "Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda çıktığı resmî maçların yüzde 50'sinde oynaması hâlinde kontratı bir yıl otomatik uzar" maddesi yer alıyordu.
Galatasaray yönetiminin ise bu opsiyonun devreye girmesine müsaade etmeyeceği ve oyuncu ile yolları kesinlikle ayıracağı söylenenler arasındaydı.
Faslı oyuncu sarı kırmızılı forma ile bugüne kadar 27 maça çıkmış ve 8 gol / 4 asist katkısı sunmuştu.
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