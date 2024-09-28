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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da devre arası ayrılığı! Menajeri yönetim ile görüştü

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde galibiyetler ile yoluna devam eden Galatasaray'da bir yandan devre arası çalışmaları da sürdürülüyor. Son olarak Okan Buruk'un planlarına dahil etmediği ve yönetime istemediğini bildirdiği oyuncunun ara transfer döneminde vedasının kesinleştiği belirtildi. İşte o isim... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 10:53
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Galatasaray'da devre arası ayrılığı! Menajeri yönetim ile görüştü

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, son şampiyon ünvanını korumak ve armaya beşinci yıldızı eklemek için kılları sıvadı.

Galatasaray'da devre arası ayrılığı! Menajeri yönetim ile görüştü

Kasımpaşa maçında galibiyet alınması durumunda Trendyol Süper Lig'de 7'de 7 yapacak ve yeni bir rekor daha kıracak olan Okan Buruk, Avrupa Ligi'nde de açılışı güzel yaptı.

Galatasaray'da devre arası ayrılığı! Menajeri yönetim ile görüştü

Avrupa Ligi yeni formatında evinde Yunan ekibi PAOK'u ağırlayan sarı kırmızılılar sahadan 3 - 1 galip ayrıldı.

Galatasaray'da devre arası ayrılığı! Menajeri yönetim ile görüştü

Öte yandan transfer döneminde kadroya yapılan takviyeler ile birlikte yeni bir sisteme geçiş yapmaya hazırlanan Cimbom'da ayrılıklar da planlanmaya başladı.

Galatasaray'da devre arası ayrılığı! Menajeri yönetim ile görüştü

Bu isimlerden birinin vedasının kesinleştiği ve devre arasında sarı kırmızılılara veda edeceği öğrenildi.

Galatasaray'da devre arası ayrılığı! Menajeri yönetim ile görüştü

Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle PAOK maçını tribünden takip etmişti ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyordu.

Galatasaray'da devre arası ayrılığı! Menajeri yönetim ile görüştü

Okan Buruk'un planlarına dahil etmediği sağ kanat oyuncusu, sarı kırmızılı ekibe transfer döneminin sonlarında rest çekmişti.

Galatasaray'da devre arası ayrılığı! Menajeri yönetim ile görüştü

Yedek kalmasından şikayetçi olarak takımdan ayrılacağını belirtmiş fakat hiçbir takımla anlaşamayınca Galatasaray'da kalmak zorunda kalmıştı.

Galatasaray'da devre arası ayrılığı! Menajeri yönetim ile görüştü

Faslı oyuncunun menajeri, PAOK maçının ardından yönetimle görüştü ve nihai kararlarını iletti.

Galatasaray'da devre arası ayrılığı! Menajeri yönetim ile görüştü

Ziyech'in Menajeri, oyuncu için Körfez ülkelerinden teklif getireceğini ve ara transfer döneminde takımdan ayrılacağını belirtti.

Galatasaray'da devre arası ayrılığı! Menajeri yönetim ile görüştü

Oyuncunun sözleşmesinde "Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda çıktığı resmî maçların yüzde 50'sinde oynaması hâlinde kontratı bir yıl otomatik uzar" maddesi yer alıyordu.

Galatasaray'da devre arası ayrılığı! Menajeri yönetim ile görüştü

Galatasaray yönetiminin ise bu opsiyonun devreye girmesine müsaade etmeyeceği ve oyuncu ile yolları kesinlikle ayıracağı söylenenler arasındaydı.

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