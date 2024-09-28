Fernando Muslera: İlk yarı ve ikinci yarı farklı maçlar gibiydi

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, karşılaşmanın ardından hatalarından ders çıkaracaklarını söyledi.

Fernando Muslera: "İlk 45 dakika ile ikinci 45 dakika farklı maçlar gibiydi. Normalde biz farklı oynuyoruz, ikinci yarıda oyunumuzu oynayamadık. Kasımpaşa iyi bir takım, onlara da saygı göstermek lazım. Geçen sene bu zamanlar da Hatayspor'a yenildik. Kendimizi eleştireceğiz ve hatalardan ders alacağız. Çok uzun bir yolumuz var."

"Biz her zaman kazanmak için oynuyoruz. İlk yarı iyiydik, berabere kaldığımız için üzüldük maç sonu. Soyunma odasında maç maç devam etmemiz gerektiğini, önümüze bakmamız gerektiğini konuştuk. Bir sonraki maçtan itibaren yine kazanarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.