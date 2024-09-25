  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Mauro Icardi: Golle dönmek güzel oldu!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendi. Mücadele sonrası sarı kırmızılıların golcüsü Mauro Icardi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 00:14
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mauro Icardi: Golle dönmek güzel oldu!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde PAOK'u 3-1 yendi. Maç sonrası sarı kırmızılıların yıldız ismi Mauro Icardi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bu yola galibiyetle başlamak önemliydi. Hafta sonu derbi oynadık. Ondan sonra oynadığımız ilk maçı kazanmak önemliydi. Sakatlıktan döndüm. Bunu golle taçlandırmış olmam ayrı bir öneme sahip."

"Maç öncesi iki antrenmana katılmıştım. Arjantin'den döndükten sonra hemen antrenmanlara katıldım. Takımın yanında olmak önemli. Onlar benim yanımda. Dışarıda bile olsa ben de Galatasaray'ın yanında olmak istedim. Golle dönmek güzel oldu."

Okan Buruk: 4 maç üst üste kazanmak çok önemli
Cimbom'dan Avrupa'ya süper başlangıç!
DİĞER
UEFA Avrupa Ligi’nin en pahalı takımları belli oldu! İşte 36 takım arasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın yeri…
CANLI | BM'de yoğun diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi kabul etti
Cimbom galibiyetle başladı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
İşte G.Saray'ın, PAOK karşısındaki golleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Hissediyorum, golüm çok yakın" "Hissediyorum, golüm çok yakın" 00:31
Kaan Ayhan'dan sakatlık açıklaması! Kaan Ayhan'dan sakatlık açıklaması! 00:28
"İnşallah 2000'deki gibi kupayı alırız!" "İnşallah 2000'deki gibi kupayı alırız!" 00:18
Icardi: Golle dönmek güzel oldu! Icardi: Golle dönmek güzel oldu! 00:14
Cimbom galibiyetle başladı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Cimbom galibiyetle başladı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum 23:59
Cimbom'dan Avrupa'ya süper başlangıç! Cimbom'dan Avrupa'ya süper başlangıç! 23:55
Daha Eski
Osimhen'in gol müziği belli oldu! İşte o şarkı Osimhen'in gol müziği belli oldu! İşte o şarkı 23:37
İşte G.Saray'ın, PAOK karşısındaki golleri! İşte G.Saray'ın, PAOK karşısındaki golleri! 23:16
Bakan Bak, G.Saray-PAOK maçını takip etti Bakan Bak, G.Saray-PAOK maçını takip etti 22:34
Kartal rahat kazandı! Kartal rahat kazandı! 22:20
G.Saray taraftarından PAOK'un paylaşımına cevap! G.Saray taraftarından PAOK'un paylaşımına cevap! 22:01
RAMS Park'ta olay! Yunan taraftar dışarı çıkarıldı RAMS Park'ta olay! Yunan taraftar dışarı çıkarıldı 21:46