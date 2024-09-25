Mauro Icardi: Golle dönmek güzel oldu!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde PAOK'u 3-1 yendi. Maç sonrası sarı kırmızılıların yıldız ismi Mauro Icardi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bu yola galibiyetle başlamak önemliydi. Hafta sonu derbi oynadık. Ondan sonra oynadığımız ilk maçı kazanmak önemliydi. Sakatlıktan döndüm. Bunu golle taçlandırmış olmam ayrı bir öneme sahip."

"Maç öncesi iki antrenmana katılmıştım. Arjantin'den döndükten sonra hemen antrenmanlara katıldım. Takımın yanında olmak önemli. Onlar benim yanımda. Dışarıda bile olsa ben de Galatasaray'ın yanında olmak istedim. Golle dönmek güzel oldu."