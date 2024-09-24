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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da sistem değişiyor! İşte 2 farklı oyun planı

Icardi'nin sakatlığını atlatmasıyla birlikte Galatasaray, sistem değişikliğine gidiyor. Bunun için çift forvete dönecek olan Buruk’un ya Mertens’i dışarda bırakması ya da üçlü savunmaya dönmesi gerekecek. İşte Okan Buruk'un 2 farklı oyun planı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 06:50
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Galatasaray'da sistem değişiyor! İşte 2 farklı oyun planı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sakatlığını atlatan Arjantinli golcü Mauro Icardi'yi takıma dahil etmek için oyun sistemini değiştirecek. 4-2-3-1 sistemini kullananan başarılı çalıştırıcının hem Osimhen'i kesmemek hem de Icardi'den yararlanmak için çift forvete geçmeyi plaladığı öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre, Sarı-Kırmızılı takımda bu durumda hangi oyuncunun dışarda kalacağı da merak konusu. Tecrübeli teknik adamın ilk olarak 4-4-2 sistemini tercih edeceği ve Belçikalı futbolcu Dries Mertens''i kulübeye çekip Icardi'yi sahaya sürmesi bekleniyor. Buruk'un kafasındaki diğer yol ise üçlü savunma. 50 yaşındaki teknik adamın 3-4-1-2 sisteminde savunmada Davinson, Nelsson ve Abdülkerim ya da Jakobs'u kullanacak. Orta saha Sara Torreira ve Mertens kanatlarda ise Barış, Yunus ya da Jakobs olacak. Başarılı çalıştırıcının UEFA Avrupa Ligi'nde Paok ile oynanacak maça tek forvetle çıkacağı, çift forvetli sistemin ilk olarak Kasımpaşa maçında deneneceği de gelen haberler arasında.

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