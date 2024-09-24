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Haberler Galatasaray

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi!

Galatasaray hazırlık maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u sahasında konuk etti. Yunan ekibinin farklı kazandığı maç sonrası Ergin Ataman parkeye çıkarak sarı kırmızılı taraftarları selamladı ve 3-1'lik derbi galibiyeti üzerinden Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 23:29 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 23:39
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi!

Galatasaray, hazırlık maçında Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'u evinde ağırladı.

A Spor'dan canlı yayınlanan mücadele Yunan temsilcisinin 85-56'lık farklı galibiyetiyle sona erdi. Maçın bitiminde Panathinaikos koçu Ergin Ataman parkeye çıkarak sarı kırmızılı taraftarları selamladı.

Ataman ayrıca, Kadıköy'de Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında aldığı 3-1'lik zafere gönderme yaparak eliyle skor gösterdi.

Ergin Ataman'ın bu göndermesi Galatasary taraftarlarından alkış aldı.

İşte o anlar...

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