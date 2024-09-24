Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi!

Galatasaray, hazırlık maçında Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'u evinde ağırladı.
A Spor'dan canlı yayınlanan mücadele Yunan temsilcisinin 85-56'lık farklı galibiyetiyle sona erdi. Maçın bitiminde Panathinaikos koçu Ergin Ataman parkeye çıkarak sarı kırmızılı taraftarları selamladı.
Ataman ayrıca, Kadıköy'de Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında aldığı 3-1'lik zafere gönderme yaparak eliyle skor gösterdi.
Ergin Ataman'ın bu göndermesi Galatasary taraftarlarından alkış aldı.
İşte o anlar...