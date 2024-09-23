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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Kadıköy'ü bir kez daha fethetti!

Ders aldı, ders verdi, Kadıköy'ü bir kez daha fethetti. Transfer döneminin kapanmasıyla sahaya odaklanan ve yanlışları doğru tespit eden Okan Buruk, derbide imza performanslarından birini ortaya koydu. Ekibiyle birlikte Fenerbahçe'yi çok iyi analiz eden tecrübeli hoca, hem Jose Mourinho ile ilk meydan okumasını kazandı hem de Kadıköy'de geleneği sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Kadıköy'ü bir kez daha fethetti!

Sezona 5-0'lık şok bir Beşiktaş yenilgisiyle başlayan Galatasaray'da, Okan Buruk ilk kez sorgulanmaya başlamıştı. Kadrodaki oyuncuların geleceğinin belirsizliğiyle kafası karışık olan ve konsantre gözükmeyen tecrübeli hoca, maç sonunda sorumluluğu üzerine alsa da bazı oyuncuların performansını işaret ederek değişime gidileceğinin sinyallerini vermişti.

YOUNG BOYS'TA CAMİAYI KENETLEDİ

Galatasaray sezon öncesi ikinci şoku ise Young Boys ile yaşadı. Evinde Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalan Aslan, net pozisyona bile giremedi. Okan Buruk'un çift forvetli sistemi ve oyuncuların performansı oldukça eleştirildi. 'Burada ilk başta tabii ki sorumluluk benim' diyen Buruk, Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 5. yıldız hedefleriyle camiayı yeniden kenetledi.

ÇEHRESİ DEĞİŞTİ, KONSANTRE OLDU

Bu iki yenilgi sonrası beklenen hamleler geldi. Zaha gibi problemli bir ismin yanı sıra Köhn ve Kerem ile yollar ayrıldı. Jakobs'un ardından Osimhen transferi yapılınca takımın çehresi bir anda değişti. Sakatlık nedeniyle kritik maçları kaçıran Davinson'un gelişi önemli etki etti. Transfer döneminin kapanmasıyla Okan Buruk, konsantrasyonu tamamen sahaya verdi.

SON İKİ MAÇTA SİNYALİ VERİYORDU

Sarı-kırmızılılar, milli ara öncesinde Adana Demirspor'u 5-1 yenmesine rağmen hataları konuşuldu. 5-0'lık Çaykur Rizespor zaferi ve 3-1'lik Gaziantep galibiyetinde rakibe pozisyon verilmedi. Bu iki maç, derbiye dair olumlu sinyalleri verdi. Tek odağın, sahada ortaya konmak istenen oyun olduğu görülüyordu. Artık gözler Fenerbahçe maçına çevrilmişti.

MOURİNHO'YLA POLEMİĞE GİRMEDİ

Okan Buruk, sezon başından beri Galatasaray'la ilgili demeçleri olan Jose Mourinho'ya hiç yanıt vermedi. Fenerbahçe de kendi içinde sorunlar yaşayan sarı-kırmızılı kulüple ilgili hafta içinde karaborsa ve sponsorluk konusunda açıklamalar yaptı. Okan Buruk'lu Galatasaray derbi atmosferinde sakin kalan taraftı. Ezeli rakibiyle polemiklere girmeyerek maça odaklandı.

SAKİNLİK MOTTOSUYLA HAZIRLADI

Buruk, Fenerbahçe derbisinin anahtarını 'sakinlik' olarak belirlemişti. Geçen sezon düştüğü tuzağa bir kez daha takılmak istemeyen tecrübeli hoca, hafta boyunca oyuncularını buna özel hazırladı. Young Boys ve Beşiktaş maçlarından, 5 farklı isimle sahada olan ve atletizm ile tempo eksikliğini kapatmış gözüken Buruk, Kadıköy'de tarihi bir zafer daha kazandı.

OYUNCULARINI YÜKSELİŞE GEÇİRDİ

Galatasaray'da Beşiktaş maçından Fenerbahçe derbisine kadar artan bireysel performanslar da dikkat çekti. Barış, Torreira, Abdülkerim, Kaan ve Sara'nın fiziksel seviyesi her geçen gün yükseldi. Fakat asıl patlama Yunus Akgün'den geldi. Tüm bu etkenler göz önüne alındığında Okan Buruk, Jose Mourinho'yu ilk maçında alt etti ve puan farkını 5'e çıkarttı.

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