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Haberler Galatasaray

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI CANLI | Galatasaray - Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, RAMS Park Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Cihan Aydın'ın düdük çalacağı karşılaşmada Icardi ve Ziyech sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Osimhen, Sallai ve Jacobs'un da süre alamayacağı maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve ilk 11'leri merak ediliyor. Peki Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 18:45 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 18:51
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GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI CANLI | Galatasaray - Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Hafta sonu Fenerbahçe karşısındaki büyük derbi sınavından önceki son provaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar Kadıköy'e, galibiyet serisine ket vurmadan, 15 puanla gitmek istiyor. Icardi sakatlık, Osimhen ise statü gereği bu maçta süre alamayacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Galatasaray - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Gaziantep maçı 17 Eylül Salı günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Galatasaray:

Gaziantep FK:

Ligde sarı-kırmızılılar, 4 galibiyetle aldığı 12 puanla averajla 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle sonucunda 3 puanla 14. sırada yer alıyor.

ICARDI VE ZIYECH YOK

Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Gaziantep FK karşısında forma giyemiyor.

Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, oynanacak maçta görev alamıyor.

SALLAI, OSIMHEN VE JAKOBS KADRO DIŞI

Galatasaray'ın yeni transferleri Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği maçta forma giyemiyor.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Gaziantep FK maçı sonrası sarı-kırmızılı takıma transfer olan Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği karşılaşmada görev alamıyor.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 14 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılılar, ligde Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'a ikişer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a ise beşer gol attı.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALIYOR

Galatasaray - Gaziantep FK maçını hakem Cihan Aydın yönetiyor. Aydın'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Suat Güz yapıyor. Maçın dördüncü hakemi de Oğuzhan Çakır yapıyor.

İki takım yarın oynayacağı maçla 11. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 8, kırmızı-siyahlılar da 1 kez kazandı. 1 maç da berabere tamamlandı. Geçen sezon oynanan maçları Galatasaray 3-0 ve 2-1'lik skorlarla aldı

Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray oynadığı 4 maçını da kazandı. Aslan ligde sırasıyla Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor ile mücadele etti ve sahadan 3 puanla kazandı. Sarı-kırmızılılar ligde 14 gol kaydederken, kalesinde 3 gol yedi. Cimbom ayrıca ligin en golcü takımı konumunda da yer alıyor.

Galatasaray'da, Gaziantep FK müsabakası öncesinde Arjantinli golcü Mauro Icardi ile Faslı futbolcu Hakim Ziyech, sakatlığından dolayı oynayamayacak. Erteleme tarihinden sonra transfer olan Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai de statü gereği olmayacak.

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