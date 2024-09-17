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Haberler Galatasaray

Ahmet Çakır’ı kaybettik

Spor basınının entelektüel kalemi, köşe yazarı Ahmet Çakır, 72 yaşında hayatını kaybetti. Galatasaray Tarihi, O Bir İmparator, Yüzyılın Aslanı ve Taçlı Kral: Metin Oktay eserleriyle sarı-kırmızılı kulübü anlatan Çakır için Galatasaray'dan baş sağlığı mesajı yayınlandı. Türkiye Futbol Federasyonu ve diğer kulüpler de usta gazeteciyi unutmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 06:50
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Ahmet Çakır’ı kaybettik
Spor basınının entelektüel kalemi, köşe yazarı Ahmet Çakır, 72 yaşında hayatını kaybetti. Galatasaray Tarihi, O Bir İmparator, Yüzyılın Aslanı ve Taçlı Kral: Metin Oktay eserleriyle sarı-kırmızılı kulübü anlatan Çakır için Galatasaray'dan baş sağlığı mesajı yayınlandı. Türkiye Futbol Federasyonu ve diğer kulüpler de usta gazeteciyi unutmadı.
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