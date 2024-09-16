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Haberler Galatasaray

Fatih Terim'den flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Gitmesi sürpriz değil"

Galatasaray'ın Portekiz ekibi Benfica'ya bonservisiyle birlikte transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Portekiz basınına konuşan başarılı teknik direktör Terim, kritik noktalara değindi. İşte o röportaj... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 12:45
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fatih Terim'den flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Gitmesi sürpriz değil"

Galatasaraylı taraftarları bu transfer döneminde en çok üzen haberlerin başında, süphesiz Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı var.

Fatih Terim'den flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Gitmesi sürpriz değil"

Aktürkoğlu, Milli Takım kampından kendisine ulaşan bir son dakika teklifi ile ayrılmış ve Benfica ile görüşmeye giderek anlaşmaya varmıştı.

Fatih Terim'den flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Gitmesi sürpriz değil"

Portekiz temsilcisi, yıldız oyuncu için sarı kırmızılılara 12 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti ve bu miktar Galatasaray için ilaç gibi gelmişti.

Fatih Terim'den flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Gitmesi sürpriz değil"

Benfica'da ilk maçına çıkmadan hemen önce Aktürkoğlu, Bizim Çocuklar'ın İzlanda ile karşılaştığı maçta hat-trick yaparak galibiyetin mimarı olmuş ve Portekizli taraftarlara "geliyorum" demişti.

Fatih Terim'den flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Gitmesi sürpriz değil"

Aktürkoğlu'nun futbol resitali büyük ilgi görmüştü ve yetenekli sol kanat oyuncusu, Benfica - Santa Clara maçında ilk 11 başlamıştı.

Fatih Terim'den flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Gitmesi sürpriz değil"

Aktürkoğlu, çıktığı ilk maçta fileleri havalandırmayı başardı ve takımının 1 - 0 geriye düştüğü maçta beraberlik golünü atarak galibiyet fitilini yaktı.

Fatih Terim'den flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Gitmesi sürpriz değil"

Portekiz spor gazetesi O Jogo'nun Fatih Terim ile yaptığı röportajda Kerem Aktürkoğlu değerlendirmesi yapıldı. Tecrübeli teknik adam, Aktürkoğlu'ndan şu cümleler ile bahsetti:

Fatih Terim'den flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Gitmesi sürpriz değil"

"Benim için Kerem'in Benfica'ya gitmesi hiç sürpriz değil; çünkü o Avrupa'nın en iyi kanat oyuncularından biri. Kısa süre içerisinde siz de şahit olacaksınız. Avrupa'da da onun kadar rahat pozisyona girebilen çok az oyuncu olduğunu göreceksiniz."

Fatih Terim'den flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Gitmesi sürpriz değil"

"Ben Kerem'in her gün, bir gün öncesinden daha ileride olacağından eminim. Benfica'daki gelişimini izlemek için de açıkçası heyecanlıyım ve sabırsızlıkla bekliyorum."

Fatih Terim'den flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Gitmesi sürpriz değil"

"Kerem hem saha içi hem saha dışında gerçek bir lider. Galatasaray'da dört yıl geçirdi belki ama daha da büyük gelişim gösterdi. Orada büyüdü ve başka bir oyuncu hâline dönüştü."

Fatih Terim'den flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Gitmesi sürpriz değil"

"Takımdaki gençlerin her zaman yardım için kapısını çalacağı biri oldu; her zor anda inisiyatif aldı, birçok maçtan sonra her zaman en önde onu gördü Galatasaray taraftarı. Sahada Galatasaray için yaptıklarıyla da bunu desteklemeyi başardı. Benfica çok özel bir oyuncu transfer etti."

Fatih Terim'den flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Gitmesi sürpriz değil"

"Kerem Aktürkoğlu, kötü giden bir maçta takımın modunu da yükseltebilir. Bu sezon birçok kez bunu göstereceğinden eminim. Saha içinde çok fedakâr bir oyuncu. Oyunun her iki tarafında da her teknik direktörün takımında görmek isteyebileceği tarzda bir isim."

Fatih Terim'den flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Gitmesi sürpriz değil"

Galatasaray'daki sayılarına baktığınızda rahatlıkla görebileceğiniz üzere, her sezon çift haneli skor katkısı yapabiliyor. Birçok maçta kilidi açabilecek kadar yetenekli."

Fatih Terim'den flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Gitmesi sürpriz değil"

"Son yıllarda duran toplarda da çok etkili hâle geldi. Hem serbest vuruşlarda hem de köşe vuruşlarında gole katkı yapabilir. Estadio da Luz'dan çıkan gol seslerini şimdiden duyabiliyorum."

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