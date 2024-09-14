TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da akılalmaz gelişme! Tam imzayı atacakken...
Galatasaray'da transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala sıcak gelişmeler yaşandı. Birçok oyuncuyla temasa geçen ve acil transfer yapmak isteyen Cimbom, yalnızca Roland Sallai 'yi kadrosuna katabilmişti. Sarı kırmızılıların transfer operasyonuna dair de şok bir gerçek ortaya çıktı. Dünyaca ünlü o yıldızın, Galatasaray'a imza atacakken son anda transferden vazgeçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
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Transferin son günlerinde orta saha ve kanat bölgesine takviye yapmayı hedefleyen Cimbom, Manchester United forması giyen Casemiro'ya ilgi göstermişti.
Ancak Galatasaray, Brezilyalı yıldız ismin transferinde mutlu sona ulaşamamıştı.
İngiliz basını ise Casemiro transferiyle ilgili yaşananları ortaya çıkardı.
Peki Galatasaray, Casemiro transferinde neden başarılı olamadı? İşte ayrıntılar...
İMZAYI ATACAKKEN VAZGEÇTİ!
Footballinsider247'de yer alan habere göre; Galatasaray, Casemiro'nun kiralık olarak transfer edilmesi için Manchester United ile anlaşmaya vardı.
32 yaşındaki orta saha da kulüplerin anlaşmasının ardından sarı kırmızılı ekibe gelmeyi kabul etti.
Ancak Sambacı yıldız perşembe günü son anda fikir değiştirerek Galatasaray'a gitmeyi reddetti.
İngiliz medyasında Casemiro'nun, özellikle Liverpool'a 3-0 kaybedilen maçtaki kötü performansının ardından Galatasaray'a transfer olabileceği konuşuluyordu.
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