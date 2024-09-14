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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da akılalmaz gelişme! Tam imzayı atacakken...

Galatasaray'da transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala sıcak gelişmeler yaşandı. Birçok oyuncuyla temasa geçen ve acil transfer yapmak isteyen Cimbom, yalnızca Roland Sallai 'yi kadrosuna katabilmişti. Sarı kırmızılıların transfer operasyonuna dair de şok bir gerçek ortaya çıktı. Dünyaca ünlü o yıldızın, Galatasaray'a imza atacakken son anda transferden vazgeçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 12:49
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Kubilay Açıkgün
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da akılalmaz gelişme! Tam imzayı atacakken...

Galatasaray'da yaz transfer döneminin son günlerinde flaş gelişmeler yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da akılalmaz gelişme! Tam imzayı atacakken...

Sarı kırmızılılar birçok oyuncuyla temas kurmuş ancak yalnızca Roland Sallai transferinde başarılı olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da akılalmaz gelişme! Tam imzayı atacakken...

Taraftarlar da yaşanan bu gelişmelere yoğun tepki göstermişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da akılalmaz gelişme! Tam imzayı atacakken...

Transferin son günlerinde orta saha ve kanat bölgesine takviye yapmayı hedefleyen Cimbom, Manchester United forması giyen Casemiro'ya ilgi göstermişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da akılalmaz gelişme! Tam imzayı atacakken...

Ancak Galatasaray, Brezilyalı yıldız ismin transferinde mutlu sona ulaşamamıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da akılalmaz gelişme! Tam imzayı atacakken...

İngiliz basını ise Casemiro transferiyle ilgili yaşananları ortaya çıkardı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da akılalmaz gelişme! Tam imzayı atacakken...

Peki Galatasaray, Casemiro transferinde neden başarılı olamadı? İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da akılalmaz gelişme! Tam imzayı atacakken...

İMZAYI ATACAKKEN VAZGEÇTİ!

Footballinsider247'de yer alan habere göre; Galatasaray, Casemiro'nun kiralık olarak transfer edilmesi için Manchester United ile anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da akılalmaz gelişme! Tam imzayı atacakken...

32 yaşındaki orta saha da kulüplerin anlaşmasının ardından sarı kırmızılı ekibe gelmeyi kabul etti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da akılalmaz gelişme! Tam imzayı atacakken...

Ancak Sambacı yıldız perşembe günü son anda fikir değiştirerek Galatasaray'a gitmeyi reddetti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da akılalmaz gelişme! Tam imzayı atacakken...

İngiliz medyasında Casemiro'nun, özellikle Liverpool'a 3-0 kaybedilen maçtaki kötü performansının ardından Galatasaray'a transfer olabileceği konuşuluyordu.

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