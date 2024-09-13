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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye 5. yıldız göndermesi!

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe'ye 5. yıldız göndermesinde bulundu. Öztürk, "Herkes görecek ki başkaları o çakma 5. yıldızdan utanırken, biz taraftarımızla gerçek 5. yıldızı takacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 11:56 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 12:10
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GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye 5. yıldız göndermesi!

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk Fenerbahçe'ye 5. yıldız göndermesinde bulundu.

FENERBAHÇE GÖNDERMESİ...

Metin Öztürk: Oyuncuları başka takımlara gönderme sebebimiz kadro fazlalığı. Bakın aynı şeyi Beşiktaş da yaşıyor. Bu futbolcuların hiçbiri 6 aylığına gelmiyor. Kulübün üstüne ilave bir 50-100 milyon euro koyacaksak ben Mustafa Cengiz başkanımı niye eleştirdim. Kaynakları doğru kullanmamız lazım. Belki 1-2 saat içerisinde netleştireceğimiz transferler vardır. Benim bir bilgim yok. 2-3 futbolcu almak yeterken, 5 tane dünya çapında transfer yapılmış. Rakibimiz 11 senede şampiyon olamamışken, burası 2 senede 2 kez şampiyon olmuş.

"ÇAKMA 5. YILDIZDAN UTANIRKEN..."

"Gerçek Galatasaray taraftarı biliyor ki bu ekip tek şeye odaklandı; 25. şampiyonluk ve 5. yıldız. Herkes görecek ki başkaları o çakma 5. yıldızdan utanırken, biz taraftarımızla gerçek 5. yıldızı takacağız." ifadelerini kullandı.

Metin Öztürk'ten transfer açıklaması: 1-2 saat içinde...
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