Galatasaray'a Hakim Ziyech şoku! Fenerbahçe derbisinde...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanacak maçın hazırlıkları devam ediyor. Karadeniz ekibiyle oynayacağı maçın ardından 6. haftadaki dev derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'a Hakim Ziyech'ten kötü haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Ligin 6. haftasındaki dev derbide Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Hakim Ziyech şoku yaşanıyor.
MİLLİ TAKIMDA SAKATLANDI
Fas Milli Takımı'nın kampında bulunan yıldız futbolcu, hamstring sakatlığı geçirdi.
2 HAFTA YOK
MR'ı çekilen Ziyech'in 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
31 yaşındaki futbolcunun gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giymesi beklenmiyor.
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