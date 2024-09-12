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Haberler Galatasaray

Galatasaray'a Hakim Ziyech şoku! Fenerbahçe derbisinde...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanacak maçın hazırlıkları devam ediyor. Karadeniz ekibiyle oynayacağı maçın ardından 6. haftadaki dev derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'a Hakim Ziyech'ten kötü haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 18:26
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Galatasaray'a Hakim Ziyech şoku! Fenerbahçe derbisinde...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Galatasaray'a Hakim Ziyech şoku! Fenerbahçe derbisinde...

14 Eylül Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Galatasaray'a Hakim Ziyech şoku! Fenerbahçe derbisinde...

Sezona 3'te 3 ile başlayarak iyi bir giriş yapan Cimbom, taraftarı önünde Karadeniz ekibini devirerek serisini sürdürmek istiyor.

Galatasaray'a Hakim Ziyech şoku! Fenerbahçe derbisinde...

Ligin 6. haftasındaki dev derbide Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Hakim Ziyech şoku yaşanıyor.

Galatasaray'a Hakim Ziyech şoku! Fenerbahçe derbisinde...

MİLLİ TAKIMDA SAKATLANDI

Fas Milli Takımı'nın kampında bulunan yıldız futbolcu, hamstring sakatlığı geçirdi.

Galatasaray'a Hakim Ziyech şoku! Fenerbahçe derbisinde...

2 HAFTA YOK

MR'ı çekilen Ziyech'in 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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