TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Galli savunmacı sürprizi! Kulüp tarihinde ikinci olacak
Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ederken savunma hattına takviye gündemdeydi. Menajerler aracılığıyla sarı kırmızılı ekibe stoper ve sol bek pozisyonunda görev yapan Galli bir oyuncu önerildi. İşte o sürpriz isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray'ın dönmeyi düşündüğü üçlü savunmada sol stoper oynamaya uygun bir profil olan yıldızın transferinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor.
Ben Davies, kariyerinin zirvesini 2019 yılında gördü. Piyasa değeri 25 milyon Euro'ya kadar çıkan Galli savunmacının güncel değeri ise 10 milyon Euro.
Uzun yıllardır Galler Milli Takımı'nda forma giyen Davies, üç gün önce oynanan Galler- Türkiye maçında da sahadaydı. Başarılı bir maç çıkartan 31 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar 87 kez milli formayı giydi.
Swansea'de yetişen 31 yaşındaki oyuncu, 2014 yılında 12 milyon Euro'ya Tottenham'a transfer oldu. 10 yıldır İngiliz ekibinde görev yapan Davies, 330 maçta 9 gol ve 23 asistle oynadı.
Aslanın geçmişinde görev yapan yabancı oyunculara göz atıldığında tek Galli futbolcu dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekipte daha önce Galli oyuncu olarak Dean Saunders yer almıştı.
1995-1996 sezonunda Galatasaray forması giyen Saunders, 30 maçta 21 golle hafızalara kazınmıştı. Davies, gelirse ikinci Galli futbolcu olarak tarihe geçecek.
DİĞER