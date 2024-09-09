Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Galli savunmacı sürprizi! Kulüp tarihinde ikinci olacak

Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ederken savunma hattına takviye gündemdeydi. Menajerler aracılığıyla sarı kırmızılı ekibe stoper ve sol bek pozisyonunda görev yapan Galli bir oyuncu önerildi. İşte o sürpriz isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Galli savunmacı sürprizi! Kulüp tarihinde ikinci olacak

Süper Lig'de transferin son günü olan 13 Eylül'e kadar kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da gündeme gelen son isim Ben Davies oldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Galli savunmacı sürprizi! Kulüp tarihinde ikinci olacak

Savunma hattına takviye yapmayı planlayan Aslan, menajerler aracılığıyla önerilen Tottenham'ın 31 yaşındaki savunmacısını renklerine bağlamayı değerlendiriyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Galli savunmacı sürprizi! Kulüp tarihinde ikinci olacak

Tecrübeli oyuncunun Tottenham ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Premier Lig'de geride kalan 3 maçta süre alamayan Ben Davies, İngiliz ekibinden ayrılmaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Galli savunmacı sürprizi! Kulüp tarihinde ikinci olacak

Galatasaray'ın dönmeyi düşündüğü üçlü savunmada sol stoper oynamaya uygun bir profil olan yıldızın transferinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Galli savunmacı sürprizi! Kulüp tarihinde ikinci olacak

Ben Davies, kariyerinin zirvesini 2019 yılında gördü. Piyasa değeri 25 milyon Euro'ya kadar çıkan Galli savunmacının güncel değeri ise 10 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Galli savunmacı sürprizi! Kulüp tarihinde ikinci olacak

Uzun yıllardır Galler Milli Takımı'nda forma giyen Davies, üç gün önce oynanan Galler- Türkiye maçında da sahadaydı. Başarılı bir maç çıkartan 31 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar 87 kez milli formayı giydi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Galli savunmacı sürprizi! Kulüp tarihinde ikinci olacak

Swansea'de yetişen 31 yaşındaki oyuncu, 2014 yılında 12 milyon Euro'ya Tottenham'a transfer oldu. 10 yıldır İngiliz ekibinde görev yapan Davies, 330 maçta 9 gol ve 23 asistle oynadı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Galli savunmacı sürprizi! Kulüp tarihinde ikinci olacak

Aslanın geçmişinde görev yapan yabancı oyunculara göz atıldığında tek Galli futbolcu dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekipte daha önce Galli oyuncu olarak Dean Saunders yer almıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Galli savunmacı sürprizi! Kulüp tarihinde ikinci olacak

1995-1996 sezonunda Galatasaray forması giyen Saunders, 30 maçta 21 golle hafızalara kazınmıştı. Davies, gelirse ikinci Galli futbolcu olarak tarihe geçecek.

Reklam
F.Bahçe'den Medina için flaş şart!
DİĞER
‘Abla Şeymalaşma’ Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz’a ağır eleştiri!
Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu! Otopsi işlemlerinde ilk bulgular ortaya çıktı: Bacağında kırık, boğazında iz... | 24 kişi gözaltında
G.Saray'dan Osimhen sonrası bir bomba daha!
Filip Kostic İstanbul'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Uluslar Ligi'nde maçlar tamamlandı! (8 Eylül) Uluslar Ligi'nde maçlar tamamlandı! (8 Eylül) 00:51
Uluslar Ligi'nde maçlar tamamlandı! (8 Eylül) Uluslar Ligi'nde maçlar tamamlandı! (8 Eylül) 00:49
Milli Takım'da şok sakatlık! Milli Takım'da şok sakatlık! 00:11
Filip Kostic İstanbul'da! Filip Kostic İstanbul'da! 00:11
G.Saray'dan sol kanat operasyonu! G.Saray'dan sol kanat operasyonu! 00:11
F.Bahçe yeni transferi resmen açıkladı! F.Bahçe yeni transferi resmen açıkladı! 00:11
Daha Eski
Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu! 00:11
Hatayspor'da Rıza Çalımbay dönemi! Hatayspor'da Rıza Çalımbay dönemi! 00:11
G.Saray'da flaş Ziyech gelişmesi! G.Saray'da flaş Ziyech gelişmesi! 00:11
Osayi derbide oynayacak mı? İşte kaçıracağı maçlar Osayi derbide oynayacak mı? İşte kaçıracağı maçlar 00:11
Montella açıklamalarda bulundu Montella açıklamalarda bulundu 00:11
F.Bahçe'de Emre Mor'dan şaşırtan karar! F.Bahçe'de Emre Mor'dan şaşırtan karar! 00:11