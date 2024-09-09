TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Galli savunmacı sürprizi! Kulüp tarihinde ikinci olacak

Galatasaray'ın dönmeyi düşündüğü üçlü savunmada sol stoper oynamaya uygun bir profil olan yıldızın transferinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

Ben Davies, kariyerinin zirvesini 2019 yılında gördü. Piyasa değeri 25 milyon Euro'ya kadar çıkan Galli savunmacının güncel değeri ise 10 milyon Euro.