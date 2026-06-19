Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun en büyüğünü belirleyecek play-off final serisinde heyecan zirveye ulaştı. Final serisinin üçüncü müsabakasında Beşiktaş GAİN'i deplasmanda 82-71'lik skorla geçerek seride 2-1 öne geçen Fenerbahçe Beko, şampiyonluk kupasının kulpundan tutmuş durumda.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda siyah-beyazlı taraftarların yaratacağı atmosferde oynanacak dördüncü maç, serinin kaderini belirleyecek. Sarı-lacivertliler parkeden galibiyetle ayrılarak şampiyonluk turlarını rakip sahada atmayı hedeflerken, Beşiktaş GAİN ise taraftarının coşkulu desteğiyle ayağa kalkıp durumu 2-2'ye getirmeyi ve seriyi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak beşinci ve son maça taşımayı amaçlıyor.

Serinin bu kritik mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ GAİN-FENERBAHÇE BEKO | CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ GAİN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbul'un en önemli spor arenalarından biri olan Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı bu dev derbi, saat 20.00'de hava atışıyla start aldı.

BEŞİKTAŞ GAİN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonluk düğümünün çözülebileceği bu dev karşılaşma, beIN Sports Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ GAİN-FENERBAHÇE BEKO MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon ve Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.