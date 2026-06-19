CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko | CANLI İZLE

Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko | CANLI İZLE

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde heyecan dorukta. Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko, final serisinin dördüncü maçında parkede karşı karşıya geliyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan kritik mücadeleyi haberimiz üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 19:44
Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko | CANLI İZLE

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun en büyüğünü belirleyecek play-off final serisinde heyecan zirveye ulaştı. Final serisinin üçüncü müsabakasında Beşiktaş GAİN'i deplasmanda 82-71'lik skorla geçerek seride 2-1 öne geçen Fenerbahçe Beko, şampiyonluk kupasının kulpundan tutmuş durumda.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda siyah-beyazlı taraftarların yaratacağı atmosferde oynanacak dördüncü maç, serinin kaderini belirleyecek. Sarı-lacivertliler parkeden galibiyetle ayrılarak şampiyonluk turlarını rakip sahada atmayı hedeflerken, Beşiktaş GAİN ise taraftarının coşkulu desteğiyle ayağa kalkıp durumu 2-2'ye getirmeyi ve seriyi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak beşinci ve son maça taşımayı amaçlıyor.

Serinin bu kritik mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ GAİN-FENERBAHÇE BEKO | CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ GAİN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbul'un en önemli spor arenalarından biri olan Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı bu dev derbi, saat 20.00'de hava atışıyla start aldı.

BEŞİKTAŞ GAİN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonluk düğümünün çözülebileceği bu dev karşılaşma, beIN Sports Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ GAİN-FENERBAHÇE BEKO MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon ve Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.

F.Bahçe bir transfer daha bitiriyor!
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Sörloth...
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Başkan Erdoğan açılışı yaptı tarihi duyurdu: Halkalı-Arnavutköy metrosu 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yapay zekadan Paraguay maçı tahmini!
F.Bahçe transferi resmen açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin sağ beki Süper Lig'den! F.Bahçe'nin sağ beki Süper Lig'den! 19:09
Premier Lig'de ilk hafta programı belli oldu Premier Lig'de ilk hafta programı belli oldu 18:36
Göztepe transferi resmen açıkladı! Göztepe transferi resmen açıkladı! 18:33
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Sörloth... F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Sörloth... 18:27
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 17:13
F.Bahçe'de 11 ayrılık birden! Kartal biletlerini kesti F.Bahçe'de 11 ayrılık birden! Kartal biletlerini kesti 16:26
Daha Eski
Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da piste çıkacak Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da piste çıkacak 11:50
Torreira'dan flaş Icardi paylaşımı! Torreira'dan flaş Icardi paylaşımı! 12:24
Ersin Destanoğlu'na Premier Lig kancası Ersin Destanoğlu'na Premier Lig kancası 12:56
Premier Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü açıklandı! Premier Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü açıklandı! 12:57
Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı yayın bilgisi! Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı yayın bilgisi! 13:38
F.Bahçe Kuyt için özür diledi! İşte sebebi F.Bahçe Kuyt için özür diledi! İşte sebebi 13:50