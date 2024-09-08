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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan geleceğe yatırım! Yeni Kerem Aktüroğlu'nu buldu

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3. Lig'den Kerem Aktürkoğlu'nu transfer ederek 12 milyon Euro'ya Benfica'ya satan Cimbom, bu kez aynı ligden bir başka genç yeteneği kadrosuna kattı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 10:52
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan geleceğe yatırım! Yeni Kerem Aktüroğlu'nu buldu

Milli arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer için girişimlere devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan geleceğe yatırım! Yeni Kerem Aktüroğlu'nu buldu

Önemli yıldızları kadrosuna katan sarı kırmızılılar, sürpriz bir ismi transfer etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan geleceğe yatırım! Yeni Kerem Aktüroğlu'nu buldu

3.Lig ekibi Erzincanspor'dan aldığı Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro'ya Benfica'ya satan Galatasaray, geleceğe yönelik yatırım yaptı ve 3. Lig ekibi Bulvarspor'dan Ali Efe Çördek'i kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan geleceğe yatırım! Yeni Kerem Aktüroğlu'nu buldu

Sabah'ta yer alan habere göre, Sarı-kırmızılı kulüp tarafından uzun süredir takip edilen 19 yaşındaki Ali Efe'ye olumlu rapor verildi ve transfer edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan geleceğe yatırım! Yeni Kerem Aktüroğlu'nu buldu

Genç oyuncu, sağ açık ve forvet olarak oynayabiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan geleceğe yatırım! Yeni Kerem Aktüroğlu'nu buldu

2005 doğumlu yıldız adayının deneyim kazanması için alt liglere kiralanması düşünülüyor.

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