TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan geleceğe yatırım! Yeni Kerem Aktüroğlu'nu buldu
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3. Lig'den Kerem Aktürkoğlu'nu transfer ederek 12 milyon Euro'ya Benfica'ya satan Cimbom, bu kez aynı ligden bir başka genç yeteneği kadrosuna kattı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Sabah'ta yer alan habere göre, Sarı-kırmızılı kulüp tarafından uzun süredir takip edilen 19 yaşındaki Ali Efe'ye olumlu rapor verildi ve transfer edildi.
Genç oyuncu, sağ açık ve forvet olarak oynayabiliyor.
2005 doğumlu yıldız adayının deneyim kazanması için alt liglere kiralanması düşünülüyor.
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