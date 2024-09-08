TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Listenin ilk sırasında
Milli arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Son olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katan sarı kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı. Oyun planını değiştirmesi beklenen Okan Buruk stoper tandemine İspanyol yıldızı dahil etmek istiyor. Cimbom, Avrupa'ya dönmesi beklenen yıldız oyuncuyu ocak ayı listesinde ilk sıraya yazdı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Victor Osimhen transferinden sonra oyun sisteminde değişikliğe gitmesi beklenen Galatasaray'da savunma hattı baştan inşa edilecek.
Sarı kırmızılı takım 13 Eylül tarihine kadar transfer çalışmalarını sürdürecek.
Ancak Aslan bir yandan ocak ayı transfer dönemini de hesaba katacak.
LİSTENİN BAŞINDA LAPORTE VAR
Bu kapsamda sarı kırmızılılar için Aymeric Laporte ismi öne çıkıyor.
Ağustos 2023'ten beri Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da oynayan deneyimli stoperin ocak ayında ilk transfer hedeflerinden biri olacağı belirtildi.
30 yaşındaki futbolcuya 13 Eylül'e kadar yapılacak bir hamlenin yeterli olamayabileceğini düşünen yönetim, ocak ayı listesinde ilk sıraya 30 yaşındaki stoperi yazdı.
Okan Buruk'un çok beğendiği İspanyol futbolcunun Avrupa'ya dönmeye sıcak bakabileceği aktarıldı.
Kariyerine Athletic Bilbao'da başlayan yıldız oyuncu sırasıyla Manchester City ve Al Nassr formaları giydi.
2 sezondur Al Nassr ile 44 maça çıkan stoper oyuncusu 4 kez gol sevinci yaşadı.
Aymeric Laporte, EURO 2024'ü kazanan İspanya Milli Takımı'nda 6 maçta görev aldı.
Piyasa değeri 20 milyon Euro olan oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
AYMERIC LAPORTE KİMDİR?
Al-Nassr FC takımında Defans mevkinde forma giyen Aymeric Laporte, 27 Mayıs 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir.
188 cm boyunda ve 86 kilo olan Aymeric Laporte, Sol ayağını kullanmaktadır.
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