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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Listenin ilk sırasında

Milli arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Son olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katan sarı kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı. Oyun planını değiştirmesi beklenen Okan Buruk stoper tandemine İspanyol yıldızı dahil etmek istiyor. Cimbom, Avrupa'ya dönmesi beklenen yıldız oyuncuyu ocak ayı listesinde ilk sıraya yazdı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 09:18
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Listenin ilk sırasında

Milli arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Listenin ilk sırasında

Öte yandan transfer girişimlerini sürdüren sarı kırmızılı yönetim eksik bölgelere takviyeler yapmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Listenin ilk sırasında

Teknik heyetin raporu doğrultusunda yıldız isimlerle görüşmelerini sürdüren Galatasaray kurmayları yeni taktik anlayışına uygun isimlere yönelecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Listenin ilk sırasında

Victor Osimhen transferinden sonra oyun sisteminde değişikliğe gitmesi beklenen Galatasaray'da savunma hattı baştan inşa edilecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Listenin ilk sırasında

Sarı kırmızılı takım 13 Eylül tarihine kadar transfer çalışmalarını sürdürecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Listenin ilk sırasında

Ancak Aslan bir yandan ocak ayı transfer dönemini de hesaba katacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Listenin ilk sırasında

LİSTENİN BAŞINDA LAPORTE VAR

Bu kapsamda sarı kırmızılılar için Aymeric Laporte ismi öne çıkıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Listenin ilk sırasında

Ağustos 2023'ten beri Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da oynayan deneyimli stoperin ocak ayında ilk transfer hedeflerinden biri olacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Listenin ilk sırasında

30 yaşındaki futbolcuya 13 Eylül'e kadar yapılacak bir hamlenin yeterli olamayabileceğini düşünen yönetim, ocak ayı listesinde ilk sıraya 30 yaşındaki stoperi yazdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Listenin ilk sırasında

Okan Buruk'un çok beğendiği İspanyol futbolcunun Avrupa'ya dönmeye sıcak bakabileceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Listenin ilk sırasında

Kariyerine Athletic Bilbao'da başlayan yıldız oyuncu sırasıyla Manchester City ve Al Nassr formaları giydi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Listenin ilk sırasında

2 sezondur Al Nassr ile 44 maça çıkan stoper oyuncusu 4 kez gol sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Listenin ilk sırasında

Aymeric Laporte, EURO 2024'ü kazanan İspanya Milli Takımı'nda 6 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Listenin ilk sırasında

Piyasa değeri 20 milyon Euro olan oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Listenin ilk sırasında

AYMERIC LAPORTE KİMDİR?
Al-Nassr FC takımında Defans mevkinde forma giyen Aymeric Laporte, 27 Mayıs 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir.

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