TRANSFER HABERLERİ | Şimdi değilse ne zaman? Galatasaray'da Goretzka heyecanı!

Hatta teknik direktör Okan Buruk'un diğer transferlerde olduğu gibi yıldız isimle birebir görüşmesi planlanıyor. 29 yaşındaki Goretzka, Bayern Münih'te her ne kadar UEFA'ya bildirilen Şampiyonlar Ligi listesinde yer alsa da kadroda düşünülmüyor. Ancak Alman yıldız, şartlarını zorlayarak formayı kapmayı amaçlıyor.