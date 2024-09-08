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TRANSFER HABERLERİ | Şimdi değilse ne zaman? Galatasaray'da Goretzka heyecanı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kadrosuna Victor Osimhen'i katarak tüm dünyada büyük yankı uyandıran Cimbom'un sıradaki hedeflerinden birisi de Leon Goretzka. Transferde son olarak sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran haberler gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Şimdi değilse ne zaman? Galatasaray'da Goretzka heyecanı!

Galatasaray transfer dönemi sona ermeden orta sahaya takviye yapmayı istiyor. 13 Eylül'de bitecek olan transfer dönemi öncesi Leon Goretzka ismi öne çıkıyor. Bayern Münih'te teknik direktör Vincent Kompany'nin ana planları arasında yer almayan Goretzka için ihtimallerin zorlanması hedefleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Şimdi değilse ne zaman? Galatasaray'da Goretzka heyecanı!

Hatta teknik direktör Okan Buruk'un diğer transferlerde olduğu gibi yıldız isimle birebir görüşmesi planlanıyor. 29 yaşındaki Goretzka, Bayern Münih'te her ne kadar UEFA'ya bildirilen Şampiyonlar Ligi listesinde yer alsa da kadroda düşünülmüyor. Ancak Alman yıldız, şartlarını zorlayarak formayı kapmayı amaçlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Şimdi değilse ne zaman? Galatasaray'da Goretzka heyecanı!

Thomas Müller gibi kendisinin de forma şansı bulacağına inanan Goretzka, transfer tekliflerine temkinli yaklaşıyor. Bayern Münih ise Goretzka için gelecek tüm transfer tekliflerine açık olduklarını vurguluyor.

TRANSFER HABERLERİ | Şimdi değilse ne zaman? Galatasaray'da Goretzka heyecanı!

2026'YA KADAR

Sarı kırmızılıların transfer hedefi Leon Goretzka'nın 2 yıl daha Bayern Münih ile sözleşmesi bulunuyor. Alman deviyle kontratı Haziran 2026'da bitecek Goretzka, 2013'te Schalke 04'ten transfer olmuştu.

SADECE 1 DAKİKA

Leon Goretzka, bu sezon sadece 1 dakika süre alabildi. Bayern Münih'in Bundesliga'da 2. haftada oynadığı Freiburg mücadelesinde son dakikada sahaya sürülmüştü.

TRANSFER HABERLERİ | Şimdi değilse ne zaman? Galatasaray'da Goretzka heyecanı!

ANTRENMAN KAÇIRMIYOR

Bayern Münih'te teknik direktör Vincent Kompany tarafından ana planlarda düşünülmeyen Leon Goretzka buna karşın hiç antrenman kaçırmıyor. Alman basınında yer alan haberlerde, Goretzka'nın profesyonelliğinin takdir topladığı kaydedildi. 29 yaşındaki orta sahanın forma giymek için hazır olduğu ifade edildi.

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