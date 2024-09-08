TRANSFER HABERLERİ | Şimdi değilse ne zaman? Galatasaray'da Goretzka heyecanı!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kadrosuna Victor Osimhen'i katarak tüm dünyada büyük yankı uyandıran Cimbom'un sıradaki hedeflerinden birisi de Leon Goretzka. Transferde son olarak sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran haberler gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...
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2026'YA KADAR
Sarı kırmızılıların transfer hedefi Leon Goretzka'nın 2 yıl daha Bayern Münih ile sözleşmesi bulunuyor. Alman deviyle kontratı Haziran 2026'da bitecek Goretzka, 2013'te Schalke 04'ten transfer olmuştu.
SADECE 1 DAKİKA
Leon Goretzka, bu sezon sadece 1 dakika süre alabildi. Bayern Münih'in Bundesliga'da 2. haftada oynadığı Freiburg mücadelesinde son dakikada sahaya sürülmüştü.
ANTRENMAN KAÇIRMIYOR
Bayern Münih'te teknik direktör Vincent Kompany tarafından ana planlarda düşünülmeyen Leon Goretzka buna karşın hiç antrenman kaçırmıyor. Alman basınında yer alan haberlerde, Goretzka'nın profesyonelliğinin takdir topladığı kaydedildi. 29 yaşındaki orta sahanın forma giymek için hazır olduğu ifade edildi.
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