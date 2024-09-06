Yıldız isimden flaş transfer kararı! Galatasaray onu çok istiyordu
Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası yıldız oyuncunun boşluğunu başka bir yıldız isimle doldurmak istiyordu. Cimbom'un ilgilendiği o isim geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)
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Bu doğrultuda yönetim, Juventus forması giyen Filip Kostic için girişimlere başlamıştı.
Galatasaraylı kurmayların 13 Eylül tarihine kadar 31 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyordu.
Ve Kostic transferine dair sıcak bir gelişme yaşandı.
Konuya dair haberi ise İspanyol basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
Todofichajes'te yer alan ve Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Sırp oyuncu transfere dair kararını verdi.
Kostic'in, Galatasaray'ın teklifine rağmen Juventus'tan ayrılmak istemediği öğrenildi.
Haberde sarı kırmızılıların, Juventus'a 8 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptığı yazıldı.
Juventus'un, Kostic'i takımda çok fazla düşünmese de deneyimli oyuncunun İtalyan devinde kalmaya karar verdiği aktarıldı.
Filip Kostic geçen sezon Juventus'ta 33 maça çıktı.
Kostic bu karşılaşmalarda 4 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan yıldız ismin, kulübüyle olan kontratı 2026 yılında sona erecek.
1.84 boyundaki Kostic kariyerinde Frankfurt, Hamburg, Stuttgart ve Groningen gibi takımlarda da boy göstermişti.
Sırbistan Milli Takım'ında da 64 mücadeleye çıkan Kostic, 3 gol kaydetti.
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