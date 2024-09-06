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Yıldız isimden flaş transfer kararı! Galatasaray onu çok istiyordu

Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası yıldız oyuncunun boşluğunu başka bir yıldız isimle doldurmak istiyordu. Cimbom'un ilgilendiği o isim geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 16:22
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Yıldız isimden flaş transfer kararı! Galatasaray onu çok istiyordu

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Yıldız isimden flaş transfer kararı! Galatasaray onu çok istiyordu

Sarı kırmızılılar, yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya gönderdi.

Yıldız isimden flaş transfer kararı! Galatasaray onu çok istiyordu

Cimbom, Kerem'in ayrılığı sonrası kanat takviyesi yapmak için kolları sıvadı.

Yıldız isimden flaş transfer kararı! Galatasaray onu çok istiyordu

Bu doğrultuda yönetim, Juventus forması giyen Filip Kostic için girişimlere başlamıştı.

Yıldız isimden flaş transfer kararı! Galatasaray onu çok istiyordu

Galatasaraylı kurmayların 13 Eylül tarihine kadar 31 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyordu.

Yıldız isimden flaş transfer kararı! Galatasaray onu çok istiyordu

Ve Kostic transferine dair sıcak bir gelişme yaşandı.

Yıldız isimden flaş transfer kararı! Galatasaray onu çok istiyordu

Konuya dair haberi ise İspanyol basını duyurdu.

Yıldız isimden flaş transfer kararı! Galatasaray onu çok istiyordu

İşte ayrıntılar...

Yıldız isimden flaş transfer kararı! Galatasaray onu çok istiyordu

Todofichajes'te yer alan ve Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Sırp oyuncu transfere dair kararını verdi.

Yıldız isimden flaş transfer kararı! Galatasaray onu çok istiyordu

Kostic'in, Galatasaray'ın teklifine rağmen Juventus'tan ayrılmak istemediği öğrenildi.

Yıldız isimden flaş transfer kararı! Galatasaray onu çok istiyordu

Haberde sarı kırmızılıların, Juventus'a 8 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptığı yazıldı.

Yıldız isimden flaş transfer kararı! Galatasaray onu çok istiyordu

Juventus'un, Kostic'i takımda çok fazla düşünmese de deneyimli oyuncunun İtalyan devinde kalmaya karar verdiği aktarıldı.

Yıldız isimden flaş transfer kararı! Galatasaray onu çok istiyordu

Filip Kostic geçen sezon Juventus'ta 33 maça çıktı.

Yıldız isimden flaş transfer kararı! Galatasaray onu çok istiyordu

Kostic bu karşılaşmalarda 4 asist yaptı.

Yıldız isimden flaş transfer kararı! Galatasaray onu çok istiyordu

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan yıldız ismin, kulübüyle olan kontratı 2026 yılında sona erecek.

Yıldız isimden flaş transfer kararı! Galatasaray onu çok istiyordu

1.84 boyundaki Kostic kariyerinde Frankfurt, Hamburg, Stuttgart ve Groningen gibi takımlarda da boy göstermişti.

Yıldız isimden flaş transfer kararı! Galatasaray onu çok istiyordu

Sırbistan Milli Takım'ında da 64 mücadeleye çıkan Kostic, 3 gol kaydetti.

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