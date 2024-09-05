GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | 218 milyonluk Sergio Oliveira kazığı!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planları arasında yer almayan Portekizli orta saha Sergio Oliveira ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımla 2 yıl daha kontratı bulunan ve yapılan görüşmelerde kontratı feshetmeye yanaşmayan 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi imaj haklarıyla birlikte 5.8 milyon Euro (yaklaşık 218 milyon TL) tazminat ödeyerek feshetti.