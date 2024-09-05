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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | 218 milyonluk Sergio Oliveira kazığı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Sergio Oliveira ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılı taraftarlardan yönetime tepki geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | 218 milyonluk Sergio Oliveira kazığı!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planları arasında yer almayan Portekizli orta saha Sergio Oliveira ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | 218 milyonluk Sergio Oliveira kazığı!

Sarı-kırmızılı takımla 2 yıl daha kontratı bulunan ve yapılan görüşmelerde kontratı feshetmeye yanaşmayan 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi imaj haklarıyla birlikte 5.8 milyon Euro (yaklaşık 218 milyon TL) tazminat ödeyerek feshetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | 218 milyonluk Sergio Oliveira kazığı!

Tecrübeli futbolcuya verilecek tazminat bedelinin 3 yıla yayılan taksitler halinde ödeneceği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | 218 milyonluk Sergio Oliveira kazığı!

Takvim'in yer verdiği haberde sarı kırmızılı taraftarların da bu yüksek tazminat bedeli için sosyal medyada yönetime yoğun tepki gösterdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | 218 milyonluk Sergio Oliveira kazığı!

Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer olan 32 yaşındaki futbolcunun yeni takımıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Oliveira Galatasaray formasıyla 58 maçta 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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