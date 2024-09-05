GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | 218 milyonluk Sergio Oliveira kazığı!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Sergio Oliveira ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılı taraftarlardan yönetime tepki geldi. İşte detaylar...
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Takvim'in yer verdiği haberde sarı kırmızılı taraftarların da bu yüksek tazminat bedeli için sosyal medyada yönetime yoğun tepki gösterdi.
Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer olan 32 yaşındaki futbolcunun yeni takımıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Oliveira Galatasaray formasıyla 58 maçta 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
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