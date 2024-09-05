GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech için resmi açıklama geldi! Transferi...
Transfer tahtasının kapanmasını kısa bir zaman kala Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Wilfred Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra kanat bölgesinde sıkıntı yaşayan sarı kırmızılılarda sürpriz bir ayrılık daha yaşanabilir. Ayrılması gündemde olan Hakim Ziyech için resmi açıklama geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Al-Arabi'den Hakim Ziyech transferine dair resmi açıklama geldi.
Le Site Info'ya konuşan Al-Arabi Kulüp Komitesi Üyesi Khalid Al Mas, "Hiçbir takım Hakim Ziyech gibi kaliteli bir oyuncuyu reddedemez" dedi.
Khalid Al Mas, Ziyech müzakereleriyle ilgili daha fazla detay vermeyi reddederken en iyi futbolcularla sözleşme imzalamayı hedeflediklerini ifade etti.
Galatasaray formasıyla 27 maça çıkan Faslı yıldız, 8 gol sevinci yaşadı.
Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ziyech'in piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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