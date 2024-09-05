GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech için resmi açıklama geldi! Transferi...

Le Site Info'ya konuşan Al-Arabi Kulüp Komitesi Üyesi Khalid Al Mas, "Hiçbir takım Hakim Ziyech gibi kaliteli bir oyuncuyu reddedemez" dedi.

Khalid Al Mas, Ziyech müzakereleriyle ilgili daha fazla detay vermeyi reddederken en iyi futbolcularla sözleşme imzalamayı hedeflediklerini ifade etti.