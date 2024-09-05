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GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech için resmi açıklama geldi! Transferi...

Transfer tahtasının kapanmasını kısa bir zaman kala Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Wilfred Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra kanat bölgesinde sıkıntı yaşayan sarı kırmızılılarda sürpriz bir ayrılık daha yaşanabilir. Ayrılması gündemde olan Hakim Ziyech için resmi açıklama geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 12:06
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GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech için resmi açıklama geldi! Transferi...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılık haberleri peş peşe geliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech için resmi açıklama geldi! Transferi...

Wilfred Zaha'yı Lyon'a, Kerem Aktürkoğlu'nu da Benfica'ya gönderen sarı kırmızılılarda kanat bölgesinde rotasyon sıkıntısı yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech için resmi açıklama geldi! Transferi...

Sağ ve sol kanatta rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray'da Hakim Ziyech'in de takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech için resmi açıklama geldi! Transferi...

Al-Arabi'den Hakim Ziyech transferine dair resmi açıklama geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech için resmi açıklama geldi! Transferi...

Le Site Info'ya konuşan Al-Arabi Kulüp Komitesi Üyesi Khalid Al Mas, "Hiçbir takım Hakim Ziyech gibi kaliteli bir oyuncuyu reddedemez" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ziyech için resmi açıklama geldi! Transferi...

Khalid Al Mas, Ziyech müzakereleriyle ilgili daha fazla detay vermeyi reddederken en iyi futbolcularla sözleşme imzalamayı hedeflediklerini ifade etti.

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