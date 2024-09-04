TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Rabiot için son teklif!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların son olarak Fransız yıldız Adrien Rabiot için son yaptığı teklif ortaya çıktı.

A Spor'da yer alan habere göre Cimbom, futbolcuya yıllık 8.5 milyon euro ve 5 milyon euro imza parası önerdi. Cimbom şimdi yıldız isimden yanıt bekliyor.

Bonservisi elinde olan Rabiot'nun güncel piyasa değeri, TransferMarkt'a göre 35 milyon euro.

2019-2024 yılları arasında Juventus'ta forma giyen yıldız futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 212 maçta 22 gol attı ve 15 asist yaptı.