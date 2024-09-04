Haberler Galatasaray

Napoli'den Osimhen için flaş açıklama! Sözleşmesi...

İtalyan ekibi Napoli, Galatasaray'ın bir sezonluğuna kiraladığı Victor Osimhen için flaş bir açıklama yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 19:51 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 19:58
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Napoli'den Osimhen için flaş açıklama! Sözleşmesi...

Galatasaray, Napoli'den Nijeryalı golcü Victor Osimhen'i bir sezonluğuna kiraladığını KAP'a bildirdi.

Sarı kırmızılı ekibin resmi transfer açıklamasından kısa bir süre sonra bu kez Napoli'den Osimhen'le ilgili bir açıklama yapıldı.

İtalyan ekibi, Osimhen'in Galatasaray'a kiralandığını ve Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatılması için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyordu.

Galatasaray, 25 yaşındaki golcü için Napoli'ye kiralama bedeli ödemeyecek. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'e ise yıllık 6 milyon euro ödeneceğini duyurdu.

Napoli forması altında 133 maçta sahaya çıkan Osimhen, 76 gol attı ve 18 asist yaptı.

İşte Osimhen transferinin maliyeti!
G.Saray'dan dünyada konuşulacak bir hamle daha!
DİĞER
Yeşilçam’ın 'Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu bambaşka bir hayat yaşıyor! İşte ünlü oyuncunun son hali!
Başkan Erdoğan ve Sisi'den basın toplantısında önemli açıklamalar
Osimhen ve Özbek'ten imza sonrası açıklama!
F.Bahçe'den flaş transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş transferi duyurdu! Beşiktaş transferi duyurdu! 20:13
Osimhen ve Özbek'ten imza sonrası açıklama! Osimhen ve Özbek'ten imza sonrası açıklama! 20:11
Napoli'den Osimhen için flaş açıklama! Sözleşmesi... Napoli'den Osimhen için flaş açıklama! Sözleşmesi... 19:51
İşte Osimhen transferinin maliyeti! İşte Osimhen transferinin maliyeti! 19:04
F.Bahçe'den flaş transfer açıklaması! F.Bahçe'den flaş transfer açıklaması! 18:51
Şenol Güneş: Yeni bir dönem başlayacak! Şenol Güneş: Yeni bir dönem başlayacak! 18:18
Daha Eski
Kasımpaşa'ya Ekvadorlu bek! Kasımpaşa'ya Ekvadorlu bek! 18:04
Ahmet Touba Belçika ekibinde! Ahmet Touba Belçika ekibinde! 18:01
Yıldız isim Trabzonspor'da! Yıldız isim Trabzonspor'da! 17:45
Osimhen resmen G.Saray'da! İşte forma numarası Osimhen resmen G.Saray'da! İşte forma numarası 17:08
Osimhen ile ilgili G.Saraylıları kızdıracak haber! Yakın çevresi... Osimhen ile ilgili G.Saraylıları kızdıracak haber! Yakın çevresi... 17:04
Beşiktaş yeni transferinin lisansını çıkardı! Beşiktaş yeni transferinin lisansını çıkardı! 16:32