Napoli'den Osimhen için flaş açıklama! Sözleşmesi...

Galatasaray, Napoli'den Nijeryalı golcü Victor Osimhen'i bir sezonluğuna kiraladığını KAP'a bildirdi.

Sarı kırmızılı ekibin resmi transfer açıklamasından kısa bir süre sonra bu kez Napoli'den Osimhen'le ilgili bir açıklama yapıldı.

İtalyan ekibi, Osimhen'in Galatasaray'a kiralandığını ve Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatılması için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyordu.

La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2025, le prestazioni sportive del calciatore Victor Osimhen al Galatasaray. Contestualmente, il Club ha raggiunto con il tesserato un accordo per un'opzione, a proprio favore, di rinnovo contrattuale… — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 4, 2024

Galatasaray, 25 yaşındaki golcü için Napoli'ye kiralama bedeli ödemeyecek. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'e ise yıllık 6 milyon euro ödeneceğini duyurdu.

Napoli forması altında 133 maçta sahaya çıkan Osimhen, 76 gol attı ve 18 asist yaptı.