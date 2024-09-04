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Galatasaray'a transferde üzen haber! Teklifi reddettiler

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'un son olarak o yıldız futbolcu için transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılara ise İtalyan ekibi Fiorentina'dan üzen haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 21:37
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Galatasaray'a transferde üzen haber! Teklifi reddettiler

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray'a transferde üzen haber! Teklifi reddettiler

Cimbom'un Victor Osimhen'i kadrosuna katması gerek ülkede gerek futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray'a transferde üzen haber! Teklifi reddettiler

Sarı-kırmızılılarda bu transferin ardından flaş hamleler gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'a transferde üzen haber! Teklifi reddettiler

Cimbom'un Osimhen'in yanına sürpriz bir golcüyü daha takviye yapmak istediği öğrenildi.

Galatasaray'a transferde üzen haber! Teklifi reddettiler

TUTTOmercato'da yer alan habere göre bu isim Lucas Beltran.

Galatasaray'a transferde üzen haber! Teklifi reddettiler

Sarı-kırmızılıların oyuncu için Fiorentina ile temasa geçtiği belirtildi.

Galatasaray'a transferde üzen haber! Teklifi reddettiler

TEKLİF REDDEDİLDİ!

Yer alan haberin devamında Galatasaray'ın yaptığı teklifin Serie A ekibi tarafından reddedildiği aktarıldı.

Galatasaray'a transferde üzen haber! Teklifi reddettiler

23 yaşındaki Arjantinli golcü, 2024/25 sezonunda Serie A'da 2 karşılaşmaya çıktı 69 dakika forma terleten oyuncu gol veya asist katkısı yapamadı.

Galatasaray'a transferde üzen haber! Teklifi reddettiler

Geride kalan sezon ise 32 karşılaşmada 6 kez ağları havalandırıp 3 kez asist yapmıştı.

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