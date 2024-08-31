TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da flaş gelişme! Hakim Ziyech...

Galatasaray, 25 yaşındaki İsmail Jakobs'u satın alma opsiyonuyla bir yıllık kiralık olarak renklerine bağlayacağını ve kiralama bedeli için 1 milyon Euro ödeyeceğini açıkladı. Satın alma opsiyonunun 8 milyon Euro olacağı belirtildi.

Bu iki sevindirici yeni transferle birlikte kadrodan iki yıldızın gönderildiği de sıcağı sıcağına açıklandı.