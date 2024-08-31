TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da flaş gelişme! Hakim Ziyech...
Galatasaray'da Derrick Köhn ve Wilfried Zaha'nın ayrılığının ardından Mario Hermoso ve Ismail Jakobs'u renklerine bağladı. Transfer döneminin sonlarına doğru yaklaşılırken kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılarda Hakim Ziyech ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray, 25 yaşındaki İsmail Jakobs'u satın alma opsiyonuyla bir yıllık kiralık olarak renklerine bağlayacağını ve kiralama bedeli için 1 milyon Euro ödeyeceğini açıkladı. Satın alma opsiyonunun 8 milyon Euro olacağı belirtildi.
Bu iki sevindirici yeni transferle birlikte kadrodan iki yıldızın gönderildiği de sıcağı sıcağına açıklandı.
Buna göre Wilfried Zaha, hayali olan Premier Lig ekiplerine vergi nedeniyle gidemedi ve onun yerine Fransa'dan Lyon'a kiralandı. Zaha'nın yıllık maaşının yarısını Lyon, diğer kısmını ise Galatasaray ödeyeceği söylendi.
Cimbom, hemen ardından sol bek Derrick Köhn'ün Almanya takımlarından Werder Bremen'e kiralandığını açıkladı.
Satın alma opsiyonunun 5 milyon 125 bin avro olduğunun aktarıldı, ilaveten anlaşmada geçici transfer dönemi için 400 bin avro tutarında şarta bağlı bonus yer aldığı kaydedildi.
Transfer dönemi operasyonları sürerken takımın Faslı sağ kanat oyuncusu Hakim Ziyech ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.
Tecrübeli oyuncu ile Olympiakos'un ilgilendiği Yunan basını tarafından duyurulmuştu.
Footmercato'nun "Hakim Ziyech, Ajax Amsterdam'a dönmek istiyor!" başlıklı haberine göre ise Faslı oyuncu, 2019 yılında vedalaştığı Hollanda takımına dönmek için görüşmeler yapıyor.
Haberin devamında ise tecrübeli sağ kanat oyuncusunun Ajax'tan ayrıldığından beri performansının düştüğü belirtilirken; sıradaki durağının Ajax olma ihtimalinin mevcut olduğu ancak Ajax'ın oyuncu satması gerektiği ve bu sırada Ziyech ile ilgilenen Suudi Arabistan ekiplerinin olduğu ifadeleri de yer alıyor.
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