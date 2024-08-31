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TRANSFER HABERİ - Hermoso'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Atletico Madrid'den ayrılan Mario Hermoso ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, İspanyol stoperin yeni takımını duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 01:16
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TRANSFER HABERİ - Hermoso'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda 5-1'le geçerek milli araya galibiyetle giren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Hermoso'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

4 Eylül'de verilecek Avrupa listesi öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların Monaco forması giyen Ismail Jakobs ile birlikte Mario Hermoso ile ilgilendiği iddia edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Hermoso'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

Cimbom'un İspanyol stoperle 3 yıllık anlaşma sağladığı ve 29 yaşındaki oyuncunun imza parası dahil yıllık 5.5 milyon Euro yıllık ücret alacağı öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERİ - Hermoso'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

Pazar günü Jakobs ile birlikte İstanbul'a geleceği konuşulan Hermoso'dan Galatasaray'a kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Hermoso'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Mario Hermoso'nun Roma ile anlaştığını açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Hermoso'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

Romano, Serie A ekibinin tecrübeli stoperle 3 yıllık anlaşma sağladığını belirtti.

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