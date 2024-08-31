TRANSFER HABERİ - Hermoso'dan Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Atletico Madrid'den ayrılan Mario Hermoso ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, İspanyol stoperin yeni takımını duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Pazar günü Jakobs ile birlikte İstanbul'a geleceği konuşulan Hermoso'dan Galatasaray'a kötü haber geldi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Mario Hermoso'nun Roma ile anlaştığını açıkladı.
Romano, Serie A ekibinin tecrübeli stoperle 3 yıllık anlaşma sağladığını belirtti.
Hermoso'nun pazar günü Roma'ya giderek sağlık kontrolünden geçeceği kaydedildi.
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