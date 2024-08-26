Haberler Galatasaray

Galatasaray, Young Boys maçına hazır

Galatasaray Futbol Takımı, yarın sahasında İsviçre temsilcisi Young Boys ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 19:37
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray, Young Boys maçına hazır

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın basına kapalı kısmında Young Boys mücadelesinin taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Hasta olduğu açıklanan Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Wilfried Zaha antrenmana katılmadı. Sakatlığı süren Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez de takımdan ayrı çalıştı. Antrenman sırasında Okan Buruk ile kısa süre sohbet eden Sanchez, farklı sahada çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, bu idmanla Young Boys maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 3-2 kaybettiği maçın rövanşında yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta İsviçre temsilcisini konuk edecek.

Ferdi'nin ardından 9 ayrılık daha! Mourinho o isimleri sildi
Buruk'tan Davinson ve Muslera açıklaması!
DİĞER
Deniz ailesi karıştı! Özcan Deniz'in ablasından Samar Dadgar'a zehir zemberek sözler "Annemle beni evden kovdurdu"
Harem-i Şerif'e 'siyonist' baskın! İTamar Ben-Gvir'in "Mescid-i Aksa'da sinagog" hayali... Soykırım kabinesi birbirine düştü
Trabzon'dan flaş Fountas kararı!
Yönetimden Torreira için flaş açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzon'dan flaş Fountas kararı! Trabzon'dan flaş Fountas kararı! 18:14
Oğuzhan'dan flaş karar! Oğuzhan'dan flaş karar! 18:05
Necip Uysal ameliyat edildi! Necip Uysal ameliyat edildi! 17:33
Göztepe Tahkim Kurulu'na itiraz etti Göztepe Tahkim Kurulu'na itiraz etti 16:04
Buruk'tan Davinson ve Muslera açıklaması! Buruk'tan Davinson ve Muslera açıklaması! 15:59
F.Bahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu! F.Bahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu! 15:53
Daha Eski
Galatasaray tur için Young Boys karşısına çıkıyor! Galatasaray tur için Young Boys karşısına çıkıyor! 15:46
Erling Haaland Wayne Rooney’i yakaladı Erling Haaland Wayne Rooney’i yakaladı 15:30
Trabzonspor - St. Gallen maçının biletleri satışa çıktı! Trabzonspor - St. Gallen maçının biletleri satışa çıktı! 15:19
Efsane teknik direktör yaşamını yitirdi Efsane teknik direktör yaşamını yitirdi 15:03
Kulübünden Medina için F.Bahçe'ye flaş yanıt! Kulübünden Medina için F.Bahçe'ye flaş yanıt! 14:49
Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 14:31