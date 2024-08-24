Galatasaray'da herkes onu merak ediyor! Muslera oynayacak mı?
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Young Boys ile oynanacak maça çevrildi. Sarkırmızılılarda ilk maçta sakatlığı sebebiyle oyundan çıkan Muslera'nın son durumu belli oldu. GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 10:17
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Young Boys maçında sakatlık geçiren ve yerini Günay'a bırakan Muslera, stadyumdan sekerek ayrılmıştı.
Uruguaylı eldivenin durumunun iyi olduğu bildirildi.
Muslera'nın salı günü oynanacak mücadelede, kalede görev alması bekleniyor.
Galatasaray, Young Boys ile 27 Ağustos'ta saat 22.00'da karşı karşıya gelecek.
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