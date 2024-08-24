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Galatasaray'da herkes onu merak ediyor! Muslera oynayacak mı?

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Young Boys ile oynanacak maça çevrildi. Sarkırmızılılarda ilk maçta sakatlığı sebebiyle oyundan çıkan Muslera'nın son durumu belli oldu. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 10:17
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Galatasaray'da herkes onu merak ediyor! Muslera oynayacak mı?

Galatasaray'ın Young Boys'a 3-2 mağlup olduğu maçta sakatlık yaşayan Muslera'dan iyi haber geldi.

Galatasaray'da herkes onu merak ediyor! Muslera oynayacak mı?

Young Boys maçında sakatlık geçiren ve yerini Günay'a bırakan Muslera, stadyumdan sekerek ayrılmıştı.

Galatasaray'da herkes onu merak ediyor! Muslera oynayacak mı?

Uruguaylı eldivenin durumunun iyi olduğu bildirildi.

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