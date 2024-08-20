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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Young Boys maçı öncesi...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da, Young Boys ile oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesi şok bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz rahatsızlığı nedeniyle kafileye alınmadı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 11:33 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 11:42
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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Young Boys maçı öncesi...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da, Young Boys ile oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesi şok bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz rahatsızlığı nedeniyle kafileye alınmadı.

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