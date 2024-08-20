Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Young Boys maçı öncesi...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da, Young Boys ile oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesi şok bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz rahatsızlığı nedeniyle kafileye alınmadı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

ℹ️ BİLGİLENDİRME: Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre'ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek.