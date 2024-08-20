Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Young Boys maçı öncesi...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da, Young Boys ile oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesi şok bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz rahatsızlığı nedeniyle kafileye alınmadı.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
ℹ️ BİLGİLENDİRME: Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre'ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 20, 2024
CİMBOM'UN AÇIKLANAN MAÇ KAFİLESİ:
✈️ Young Boys maçı kamp kadromuz 👇 #YBvGS #UCL pic.twitter.com/QgN8LLtIAK— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 20, 2024