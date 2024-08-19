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Zaha'dan Galatasaraylı taraftarlara tepki!

Ayrılık ihtimali uzun süredir gündemde olan Wilfried Zaha, kendisine taraftarlardan yönetilen sorular karşısında sitem etti. Fildişili oyuncu, "Eğer neden oynamadığım hakkında konuşmak istiyorsanız yöneticilere sorun." diyerek sitem etti. İşte oyuncunun açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 10:13 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 10:47
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Zaha'dan Galatasaraylı taraftarlara tepki!

Galatasaray'da bir süredir ayrılık haberleri gündemde. Özellikle Kerem Aktürkoğlu, Derrick Köhn ve Wilfried Zaha ile ilgili son günlerde basında çok sayıda transfer dedikodusu yer alıyor.

Zaha'dan Galatasaraylı taraftarlara tepki!

Bu isimlerden Zaha, daha önce Premier Lig'de oynamak istediğini belirtmiş ve İngiltere'den birkaç takım ile görüşmüştü. Crystal Palace ile anlaşması beklenirken Zaha'nın transferinin önünde vergi problemi olduğu yabancı kaynaklarca açıklanmıştı.

Zaha'dan Galatasaraylı taraftarlara tepki!

Sarı kırmızılılar ile birlikte antrenmanlarda da görüntülenen Zaha, kendisi ile ilgili taraftarların yaptıkları yorumlara sitem etti. İşte oyuncunun yaptığı açıklamalar:

Zaha'dan Galatasaraylı taraftarlara tepki!

"Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmamam insanları neden bu kadar rahatsız ediyor? Önemli olan takımın iyi gidiyor olması ve kazanıyor olması. Ben olsam da olmasam da takım kazanıyor."

Zaha'dan Galatasaraylı taraftarlara tepki!

Ayrıca NTV Spor'un haberine göre Zaha, taraftarlarla yaşadığı bir olayı da şöyle anlattı: "Geldiğimden beri bana sevgi gösteren çok sayıda Galatasaray taraftarı var. Bir de sevgi göstermeyen bir sürü insan var."

Zaha'dan Galatasaraylı taraftarlara tepki!

"Şunu bir dinleyin; Avusturya'da oynadığımız sezon öncesi maçı sadece Galatasaray taraftarları vardı. Birisi neredeyse yüzüme isabet edecek bir meşale attı. Hepsi Galatasaray taraftarıydı. Orada rakip taraftar yoktu, sadece Galatasaray taraftarları vardı.

Zaha'dan Galatasaraylı taraftarlara tepki!

"Birisi neredeyse yüzümü yakacak bir meşale attı. Biraz geri çekilmeseydim yüzümde iz kalacaktı ama sonra bana diyecektiniz ki seni seviyoruz."

Zaha'dan Galatasaraylı taraftarlara tepki!

Ayrıca Fildişili oyuncu neden oynatılmadığına dair, "Eğer neden oynamadığım hakkında konuşmak istiyorsanız yöneticilere sorun. Ben bu konuda konuşmak için burada değilim. Bazı şeyler üzerinde kontrolüm yok." dedi.

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