Zaha'dan Galatasaraylı taraftarlara tepki!

"Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmamam insanları neden bu kadar rahatsız ediyor? Önemli olan takımın iyi gidiyor olması ve kazanıyor olması. Ben olsam da olmasam da takım kazanıyor."

Ayrıca NTV Spor'un haberine göre Zaha, taraftarlarla yaşadığı bir olayı da şöyle anlattı: "Geldiğimden beri bana sevgi gösteren çok sayıda Galatasaray taraftarı var. Bir de sevgi göstermeyen bir sürü insan var."