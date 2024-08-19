Zaha'dan Galatasaraylı taraftarlara tepki!
Ayrılık ihtimali uzun süredir gündemde olan Wilfried Zaha, kendisine taraftarlardan yönetilen sorular karşısında sitem etti. Fildişili oyuncu, "Eğer neden oynamadığım hakkında konuşmak istiyorsanız yöneticilere sorun." diyerek sitem etti. İşte oyuncunun açıklamaları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 10:13 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 10:47
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"Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmamam insanları neden bu kadar rahatsız ediyor? Önemli olan takımın iyi gidiyor olması ve kazanıyor olması. Ben olsam da olmasam da takım kazanıyor."
Ayrıca NTV Spor'un haberine göre Zaha, taraftarlarla yaşadığı bir olayı da şöyle anlattı: "Geldiğimden beri bana sevgi gösteren çok sayıda Galatasaray taraftarı var. Bir de sevgi göstermeyen bir sürü insan var."
"Şunu bir dinleyin; Avusturya'da oynadığımız sezon öncesi maçı sadece Galatasaray taraftarları vardı. Birisi neredeyse yüzüme isabet edecek bir meşale attı. Hepsi Galatasaray taraftarıydı. Orada rakip taraftar yoktu, sadece Galatasaray taraftarları vardı.
"Birisi neredeyse yüzümü yakacak bir meşale attı. Biraz geri çekilmeseydim yüzümde iz kalacaktı ama sonra bana diyecektiniz ki seni seviyoruz."
Ayrıca Fildişili oyuncu neden oynatılmadığına dair, "Eğer neden oynamadığım hakkında konuşmak istiyorsanız yöneticilere sorun. Ben bu konuda konuşmak için burada değilim. Bazı şeyler üzerinde kontrolüm yok." dedi.
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