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Galatasaray dev rakamı garantileyebilir! Young Boys maçında...

Süper Lig devlerinden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için gözünü Young Boys maçına çevirdi. Cimbom bu mücadelede dev bir gelirin sahibi olabilir. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Galatasaray dev rakamı garantileyebilir! Young Boys maçında...

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Lige 2'de 2 ile giren Galatasaray'da gözler artık Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Play-off'ta Young Boys'la (21-27 Ağustos) karşılaşacak sarı-kırmızılılar için bu eşleşme hem prestij hem de kazanç anlamına geliyor. İsviçre ekibinin geçilmesi halinde katılım bedeli olarak yaklaşık 18 milyon euro gelecek. Bu kazanç, 20 Eylül'de hemen hesaba yatacak.

YARISI GİDECEK

Böylece Okan Buruk'un 'Bizim transfer yapmamız için limit açmamız lazım' dediği konuda teminat görevi görecek. Diğer gelirlerle birlikte Devler Ligi kazancı 30 milyon euro'yu bulacak. Yüzde 50'si Bankalar Birliği'ne gidecek paranın diğer yarısı limite eklenecek. Şu anda yaklaşık 2 milyon euro olan harcama limitinde genişleme sağlanacak.

KAZANCI 50 MİLYONU BULABİLİR

Galibiyete 2.1 milyon euro ödenecek Devler Ligi'nde beraberlikte 700 bin euro verilecek. Son 16'ya kalan ekiplere 11 milyon euro ödeme olacak. Ayrıca geride bıraktığı takım sayısı*275 bin euro hesabına göre sıralama parası da var.

9-24 ARASI PLAY-OFF'A!

Şampiyonlar Ligi bu sezondan itibaren 36 takımlı lig formatında oynanacak. İlk 8'e giren takımlar son 16'ya yükselecek. 9-24 arası play-off oynayacak. Son 12 takım ise Avrupa'ya veda edecek.

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