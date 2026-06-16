Arjantin Cezayir CANLI İZLE | FIFA 2026 Dünya Kupası

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. J Grubu'nda son şampiyon Arjantin, ABD'deki "en gürültülü" stadyum olarak bilenen Kansas City Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Arjantin ile Cezayir arasındaki mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetiyor. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapıyor. VAR'da Tomasz Kwiatkowski, AVAR'da ise Dennis Higler görev alıyor.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

⚽️ Lionel Messi kaldığı yerden devam ediyor! Arjantin'in süper yıldızı turnuvaya harika bir golle başladı! pic.twitter.com/AZAY8GAH7u — TRT Spor (@trtspor) June 17, 2026

ARJANTİN-CEZAYİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arjantin-Cezayir maçı TSİ 04.00'te başladı ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ARJANTİN-CEZAYİR MAÇI İLK 11'LER

Arjantin: Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Medina, De Paul, Fernandez, Mac Allister, Almada, Messi, Lautaro Martinez.

Cezayir: Zidane, Belghali, Ait Nouri, Bensebaini, Mandi, Bentaleb, Boudaoui, Maza, Chaibi, Hadj Moussa, Gouiri.