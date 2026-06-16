CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Arjantin Cezayir CANLI İZLE | FIFA 2026 Dünya Kupası

Arjantin Cezayir CANLI İZLE | FIFA 2026 Dünya Kupası

FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu'nda son şampiyon Arjantin, Cezayir ile karşı karşıya geliyor. Arjantin-Cezayir maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 03:50 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 04:26
Arjantin Cezayir CANLI İZLE | FIFA 2026 Dünya Kupası

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. J Grubu'nda son şampiyon Arjantin, ABD'deki "en gürültülü" stadyum olarak bilenen Kansas City Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Arjantin ile Cezayir arasındaki mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetiyor. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapıyor. VAR'da Tomasz Kwiatkowski, AVAR'da ise Dennis Higler görev alıyor.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

ARJANTİN-CEZAYİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arjantin-Cezayir maçı TSİ 04.00'te başladı ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ARJANTİN-CEZAYİR MAÇI İLK 11'LER

Arjantin: Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Medina, De Paul, Fernandez, Mac Allister, Almada, Messi, Lautaro Martinez.

Cezayir: Zidane, Belghali, Ait Nouri, Bensebaini, Mandi, Bentaleb, Boudaoui, Maza, Chaibi, Hadj Moussa, Gouiri.

F.Bahçe'ye Boşnak yıldız!
Kadıköy'den Beşiktaş'a transfer savaşı!
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
İsim isim atama listesi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Norveç, Irak'ı Haaland ile devirdi!
Fransa ilk maçta Senegal'i yendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe'de flaş ayrılık! Göztepe'de flaş ayrılık! 22:30
"Hedefimiz her maçı kazanmak!" "Hedefimiz her maçı kazanmak!" 22:27
Jonah Mathews ameliyat edildi Jonah Mathews ameliyat edildi 22:24
F.Bahçe Muriqi'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... F.Bahçe Muriqi'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 18:13
F.Bahçe'ye Boşnak yıldız! F.Bahçe'ye Boşnak yıldız! 19:09
İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri 19:23
Daha Eski
Zeynep Sönmez ikinci tura yükseldi! Zeynep Sönmez ikinci tura yükseldi! 19:26
Derbide kazanan Beşiktaş! Derbide kazanan Beşiktaş! 19:37
Kayserispor'da Umut Bulut davasında sıcak gelişme! Kayserispor'da Umut Bulut davasında sıcak gelişme! 19:42
Antonio Rüdiger'in sözleşmesi uzatıldı! Antonio Rüdiger'in sözleşmesi uzatıldı! 13:52
Göztepe’de kaleci adayları artıyor! Göztepe’de kaleci adayları artıyor! 13:57
G.Saray orta sahasına 20'lik dinamo! G.Saray orta sahasına 20'lik dinamo! 14:07