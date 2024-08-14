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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan stopere dev aday! Abdülkerim Bardakcı ayrılırsa gelecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez'in sakatlığı ve Abdülkerim Bardakcı'ya Suudi Arabistan'dan gelen teklifler sonrası bu bölgeyi güçlendirme kararı aldı. Milli stoperin ayrılma ihtimalinde B planı belirlendi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan stopere dev aday! Abdülkerim Bardakcı ayrılırsa gelecek

Galasaray'da Davinson Sanchez'in sakatlığının ardından stoper hattında transfer için kollar sıvandı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan stopere dev aday! Abdülkerim Bardakcı ayrılırsa gelecek

Emin Bayram Westerlo'ya satılırken, Abdülkerim Bardakcı'ya da Suudi Arabistan'dan ciddi ilgi söz konusu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan stopere dev aday! Abdülkerim Bardakcı ayrılırsa gelecek

Sabah'ın haberine göre Abdülkerim'e 10 milyon Euro'nun üzerinde değer biçen sarı-kırmızılılar, B planı olarak İsaak Toure'yi görüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan stopere dev aday! Abdülkerim Bardakcı ayrılırsa gelecek

Fransa'da Ligue 2'ye düşen Lorient'in oyuncusu Toure, Fildişi Sahilli asıllı olmasına rağmen alt yaş kategorilerinde Fransa Milli Takımı forması giydi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan stopere dev aday! Abdülkerim Bardakcı ayrılırsa gelecek

2003 doğumlu olan İsaak Toure, 2.06 metrelik boyu ile hava toplarında büyük bir etkiye sahip.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan stopere dev aday! Abdülkerim Bardakcı ayrılırsa gelecek

Lorient'in 8 milyon Euro'ya geçtiğimiz sezonun başında Marsilya'dan transfer ettiği başarılı futbolcunun 4 sezon kontratı bulunuyor.

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