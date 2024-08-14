TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan stopere dev aday! Abdülkerim Bardakcı ayrılırsa gelecek
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez'in sakatlığı ve Abdülkerim Bardakcı'ya Suudi Arabistan'dan gelen teklifler sonrası bu bölgeyi güçlendirme kararı aldı. Milli stoperin ayrılma ihtimalinde B planı belirlendi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Fransa'da Ligue 2'ye düşen Lorient'in oyuncusu Toure, Fildişi Sahilli asıllı olmasına rağmen alt yaş kategorilerinde Fransa Milli Takımı forması giydi.
2003 doğumlu olan İsaak Toure, 2.06 metrelik boyu ile hava toplarında büyük bir etkiye sahip.
Lorient'in 8 milyon Euro'ya geçtiğimiz sezonun başında Marsilya'dan transfer ettiği başarılı futbolcunun 4 sezon kontratı bulunuyor.
İsaak Toure, olası stoper satışında Galatasaray Kulübü'nün alternatif olarak belirlediği isim konumunda.
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