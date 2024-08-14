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Okan Buruk'tan Elias Jelert için şok rapor! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un, 21 yaşındaki sağ bek hakkında şok bir karar aldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 09:51
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Okan Buruk'tan Elias Jelert için şok rapor! Bunu kimse beklemiyordu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Okan Buruk'tan Elias Jelert için şok rapor! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı kırmızılılarda gözler hafta sonu oynanacak olan Konyaspor maçın çevrilmiş durumda.

Okan Buruk'tan Elias Jelert için şok rapor! Bunu kimse beklemiyordu

Cimbom, 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.

Okan Buruk'tan Elias Jelert için şok rapor! Bunu kimse beklemiyordu

Okan Buruk'un öğrencileri bu mücadeleden alacağı 3 puanla lige 2'de 2'yle başlamayı hedefliyor.

Okan Buruk'tan Elias Jelert için şok rapor! Bunu kimse beklemiyordu

Öte yandan sarı kırmızılıların yeni transferi Elias Jelert hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Okan Buruk'tan Elias Jelert için şok rapor! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray, genç sağ beki 9 milyon Euro'ya Kopenhag'dan kadrosuna katmıştı.

Okan Buruk'tan Elias Jelert için şok rapor! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı kırmızılardan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen ve kulübü F.C. København ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır"

Okan Buruk'tan Elias Jelert için şok rapor! Bunu kimse beklemiyordu

"Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir"

Okan Buruk'tan Elias Jelert için şok rapor! Bunu kimse beklemiyordu

"Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalanmıştır"

Okan Buruk'tan Elias Jelert için şok rapor! Bunu kimse beklemiyordu

"Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900.000 EUR, 2025-2026 sezonu için net 1.000.000 EUR, 2026-2027 sezonu için net 1.100.000 EUR, 2027-2028 sezonu için net 1.200.000 EUR ve 2028-2029 sezonu için net 1.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

Okan Buruk'tan Elias Jelert için şok rapor! Bunu kimse beklemiyordu

Ancak Jelert transfer edildikten çok kısa bir süre sonra flaş bir haber geldi.

Okan Buruk'tan Elias Jelert için şok rapor! Bunu kimse beklemiyordu

Teknik Direktör Okan Buruk'un, 21 yaşındaki oyuncuyu yetersiz bulduğu öğrenildi.

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