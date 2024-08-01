Transferde büyük sürpriz! Galatasaray'a bir sağ bek daha
Galatasaray'da transfer operasyonu dört bir koldan devam ediyor. Sarı kırmızılıların transfer gündemine dair sürpriz bir gelişme yaşandı. Cimbom'un bir sağ bek için daha devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Şimdi ise Galatasaray ile ilgili İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılıların Milan'ın tecrübeli sağ beki Davide Calabria ile yakından ilgilendiğini belirtti.
İtalyan medyasında çıkan haberlerde, "Galatasaray Calabria'ya gözünü dikti. Emerson Royal'in gelişinin yakın olması ve Kalulu'nun sağ bek rolünü kapmasıyla birlikte Milan, Calabria ile ilgili planlarını bozmaya karar verebilir" yorumları yapıldı.
İKİ KANATTA DA OYNUYOR
Gazeteler ayrıca, "Galatasaray'ın Calabria ile ilgilendiğini ifade etti. İtalyan yıldızın Süper Lig'e olası bir transferi için gelişmeler olup olmayacağını yakında göreceğiz" ifadelerine yer verdi.
Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan İtalyan bekin sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.
Calabria, iki kanatta da görev yapabiliyor.
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