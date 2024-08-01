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Transferde büyük sürpriz! Galatasaray'a bir sağ bek daha

Galatasaray'da transfer operasyonu dört bir koldan devam ediyor. Sarı kırmızılıların transfer gündemine dair sürpriz bir gelişme yaşandı. Cimbom'un bir sağ bek için daha devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Transferde büyük sürpriz! Galatasaray'a bir sağ bek daha

Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Transferde büyük sürpriz! Galatasaray'a bir sağ bek daha

Sarı kırmızılı ekip, üst üste üçüncü şampiyonluğu hedefliyor.

Transferde büyük sürpriz! Galatasaray'a bir sağ bek daha

Cimbom, bunun için birçok futbolcuyu kadrosuna kattı.

Transferde büyük sürpriz! Galatasaray'a bir sağ bek daha

Şimdi ise Galatasaray ile ilgili İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Transferde büyük sürpriz! Galatasaray'a bir sağ bek daha

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılıların Milan'ın tecrübeli sağ beki Davide Calabria ile yakından ilgilendiğini belirtti.

Transferde büyük sürpriz! Galatasaray'a bir sağ bek daha

İtalyan medyasında çıkan haberlerde, "Galatasaray Calabria'ya gözünü dikti. Emerson Royal'in gelişinin yakın olması ve Kalulu'nun sağ bek rolünü kapmasıyla birlikte Milan, Calabria ile ilgili planlarını bozmaya karar verebilir" yorumları yapıldı.

Transferde büyük sürpriz! Galatasaray'a bir sağ bek daha

İKİ KANATTA DA OYNUYOR

Gazeteler ayrıca, "Galatasaray'ın Calabria ile ilgilendiğini ifade etti. İtalyan yıldızın Süper Lig'e olası bir transferi için gelişmeler olup olmayacağını yakında göreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Transferde büyük sürpriz! Galatasaray'a bir sağ bek daha

Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan İtalyan bekin sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

Transferde büyük sürpriz! Galatasaray'a bir sağ bek daha

Calabria, iki kanatta da görev yapabiliyor.

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