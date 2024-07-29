Buruk hazırlık

Son iki yılın şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Avusturya'da iki etaplı kamp yapan sarı-kırmızılılar, 5 hazırlık maçının 2'sini kazanırken 3'ünden yenilgi ile ayrıldı. Okan Buruk sezon öncesi bazı denemeler yaparken, takımın eksikleri de göze çarptı. Orta sahanın yanı sıra Mertens'le dönüşümlü oynayacak bir 10 numara arayan Galatasaray'da, savunmanın solu için de alternatif bir oyuncu ihtiyacı olduğu gözüktü. Bu eksiklerin tamamlanarak eksiksiz bir kadro kurulması bekleniyor.