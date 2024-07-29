Haberler Galatasaray Buruk hazırlık

Buruk hazırlık

Yeni sezon öncesi 5 maçın 3’ünü kaybeden Galatasaray’da eksik parçalar göze çarptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Buruk hazırlık

Son iki yılın şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Avusturya'da iki etaplı kamp yapan sarı-kırmızılılar, 5 hazırlık maçının 2'sini kazanırken 3'ünden yenilgi ile ayrıldı. Okan Buruk sezon öncesi bazı denemeler yaparken, takımın eksikleri de göze çarptı. Orta sahanın yanı sıra Mertens'le dönüşümlü oynayacak bir 10 numara arayan Galatasaray'da, savunmanın solu için de alternatif bir oyuncu ihtiyacı olduğu gözüktü. Bu eksiklerin tamamlanarak eksiksiz bir kadro kurulması bekleniyor.

Menajerlerden G.Saray'a flaş öneri! Guardiola onay verdi
G.Saray'ın gözdesi için F.Bahçe devreye girdi!
DİĞER
TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE || Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Siyasette yumuşama dönemi | CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sürece ilişkin çarpıcı yorum: Gerilimden beslenenler var
F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
G.Saray'dan Köhn için B planı! Alternatif bulundu
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan annesine Emirhan’ı sordu: Oğlunu nereye gönderiyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan annesine Emirhan’ı sordu: Oğlunu nereye gönderiyorsun 01:37
Russell’a diskalifiye şoku! Russell’a diskalifiye şoku! 01:31
G.Saray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir G.Saray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir 23:27
G.Saray'ın gözdesi için F.Bahçe devreye girdi! G.Saray'ın gözdesi için F.Bahçe devreye girdi! 23:21
Cimbom'a Hollandalı Dinamo! Cimbom'a Hollandalı Dinamo! 22:58
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 22:58
Daha Eski
G.Saray'a Wendel şoku! G.Saray'a Wendel şoku! 22:58
Cimbom'a bir Danimarkalı daha! Resmen açıklandı Cimbom'a bir Danimarkalı daha! Resmen açıklandı 22:58
Mourinho'nun 1 numaralı prensi ortaya çıktı! Bu transfer ligi sallar Mourinho'nun 1 numaralı prensi ortaya çıktı! Bu transfer ligi sallar 22:58
Ferdi için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam Ferdi için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam 22:58
Scott McTominay kararını verdi! Galatasaray... Scott McTominay kararını verdi! Galatasaray... 22:58
Transferde Arda Güler bombası! Transferde Arda Güler bombası! 22:57