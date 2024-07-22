Galatasaray istiyordu! İngilizlerden Scott McTominay açıklaması...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da orta saha arayışları kapsamında gündeme gelen Scott McTominay konusunda İngiliz ekibi Manchester United'dan transfer açıklaması geldi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 09:17
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Eğer bir sezonda 10 gol atar ve milli takımda da çok iyi bir performans gösterirseniz ilgi olması normaldir.
McTominay'ı takımda tutmak istiyoruz çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu.
Geçen sezon bize neler katabileceğini gösterdi" ifadelerini kullandı.
Manchester United ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan İskoç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 32 milyon euro.
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