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Galatasaray istiyordu! İngilizlerden Scott McTominay açıklaması...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da orta saha arayışları kapsamında gündeme gelen Scott McTominay konusunda İngiliz ekibi Manchester United'dan transfer açıklaması geldi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 09:17
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Galatasaray istiyordu! İngilizlerden Scott McTominay açıklaması...

Galatasaray'ın listesindeki Scott McTominay'la ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Galatasaray istiyordu! İngilizlerden Scott McTominay açıklaması...

'TAKIMDA TUTMAK İSTİYORUZ'

Eğer bir sezonda 10 gol atar ve milli takımda da çok iyi bir performans gösterirseniz ilgi olması normaldir.

Galatasaray istiyordu! İngilizlerden Scott McTominay açıklaması...

McTominay'ı takımda tutmak istiyoruz çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu.

Galatasaray istiyordu! İngilizlerden Scott McTominay açıklaması...

Geçen sezon bize neler katabileceğini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray istiyordu! İngilizlerden Scott McTominay açıklaması...

Manchester United ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan İskoç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 32 milyon euro.

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