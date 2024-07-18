GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Trencin maçı sonrası transfer sözleri!

Galatasaray'da Okan Buruk, Trencin maçı sonrası konuştu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Transfer çalışması biraz daha özel bir şey. Transferle ilgili biraz daha gizli kalması gerekiyor. Ama bizde çok açık bir şekilde işliyor. İstediğimiz oyuncular belli. Görüştüğümüz isimler var. En kısa zamanda kampa katmaya çalışacağız. Ama dediğim gibi gizli kalmıyor. O yüzden biraz daha gizli gitmesi gerekiyor. Bir sağ bek, Duoe adaylardan biri, 1-2 tane daha görüştüğümüz aday var. Bir transfer bitti demeden söylemek doğru gelmiyor.

Orta sahaya bir tane daha kalitemizi arttıracak nokta atışı oyuncu almak istiyoruz. Bütçemiz çok önemli. Önemli bir bütçe ayrıldı. Yönetimin en büyük fedakarlığı yapacaklarını biliyoruz. Piyasa çok yüksek. Genel olarak bu sene Arabistan daha başlamadı ama fiyatlar daha önceye göre iki katına ulaştı. Bu dönemde transferler daha zor oluyor. İnşallah iki oyuncu da biter.