TRANSFER HABERİ | Barcelona'dan Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezonun hazırlıkları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda transferde titiz bir çalışma yürütülürken Barcelona'dan, Cimbom'a İlkay Gündoğan müjdesi geldi. Yaşanan gelişmeler, İstanbul devinde büyük heyecana neden oldu. İşte detaylar...
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AYRILMAK İSTERSE ENGEL OLUNMAYACAK
Gerçekleştirilen görüşmenin ardından Katalan ekibi, futbolcu ayrılmak isterse engel olmayacak ve gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
Söz konusu haberde İlkay Gündoğan'ın vedası, Barcelona'yı önemli bir maaş yükünden kurtaracağı belirtildi.
Bunun yanı sıra İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılması, Barcelona'nın Nico Williams ve Dani Olmo'yu transfer edebilmesi için bir olanak sağlayacağı da vurgulandı.
İlkay Gündoğan, Barcelona forması ile 51 maçta görev aldı.
Tecrübeli futbolcu, bu maçlarda 5 gol 14 asistlik performans sergiledi.
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