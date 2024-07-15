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TRANSFER HABERİ | Barcelona'dan Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezonun hazırlıkları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda transferde titiz bir çalışma yürütülürken Barcelona'dan, Cimbom'a İlkay Gündoğan müjdesi geldi. Yaşanan gelişmeler, İstanbul devinde büyük heyecana neden oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 21:05
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TRANSFER HABERİ | Barcelona'dan Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan tecrübeli futbolcu İlkay Gündoğan için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ | Barcelona'dan Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!

İspanyol basını Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona'nın, İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılmasına izin verdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Barcelona'dan Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!

Habere göre Barcelona'nın yeni teknik direktörü Hansi Flick'in, İlkay Gündoğan ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Barcelona'dan Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!

AYRILMAK İSTERSE ENGEL OLUNMAYACAK

Gerçekleştirilen görüşmenin ardından Katalan ekibi, futbolcu ayrılmak isterse engel olmayacak ve gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

TRANSFER HABERİ | Barcelona'dan Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!

Söz konusu haberde İlkay Gündoğan'ın vedası, Barcelona'yı önemli bir maaş yükünden kurtaracağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Barcelona'dan Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!

Bunun yanı sıra İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılması, Barcelona'nın Nico Williams ve Dani Olmo'yu transfer edebilmesi için bir olanak sağlayacağı da vurgulandı.

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