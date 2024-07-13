TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yönetimden Tete için kritik önem!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da olay adam haline gelen Tete ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak oyuncunun transferi öncesi aldığı o önlem gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
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2024-25'TE PARASINI ALACAKTI
İmza parasının olası ceza durumu düşünülerek peşin verilmediği ve vadesinin 2024-25 sezonuna saklandığı öğrenildi. 24 yaşındaki Brezilyalı kanat, bir anlamda imza parası ile olası tazminatını kendisi ödeyecek.
Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk, Rusya ile yaşanan savaşı gerekçe gösterip sözleşmesini tek taraflı fesheden ve geçen sezon başında G.Saray'a imza atan tecrübeli oyuncuyu FIFA'ya şikayet etmişti.
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