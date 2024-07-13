TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yönetimden Tete için kritik önem!

Shakhtar Donetsk'in haksız fesihten dava ettiği Tete'ye FIFA tarafından 2.3 milyon Euro ceza verilirken, faizle birlikte tazminat 2.5 milyon Euro oldu.

Brezilyalı yıldız ve Galatasaray bu kararı CAS'a taşıyacak. Sarı-kırmızılı kulüp, KAP'a yaptığı açıklamada CAS süreci sonrasında cezanın kesinleşmesi halinde tazminatı Tete'nin ödeyeceğini bildirdi.