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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yönetimden Tete için kritik önem!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da olay adam haline gelen Tete ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak oyuncunun transferi öncesi aldığı o önlem gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yönetimden Tete için kritik önem!

Shakhtar Donetsk'in haksız fesihten dava ettiği Tete'ye FIFA tarafından 2.3 milyon Euro ceza verilirken, faizle birlikte tazminat 2.5 milyon Euro oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yönetimden Tete için kritik önem!

Brezilyalı yıldız ve Galatasaray bu kararı CAS'a taşıyacak. Sarı-kırmızılı kulüp, KAP'a yaptığı açıklamada CAS süreci sonrasında cezanın kesinleşmesi halinde tazminatı Tete'nin ödeyeceğini bildirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yönetimden Tete için kritik önem!

Sabah'ın haberine göre; G.Saray'ın perde arkasında ise şu önlemi aldığı ortaya çıktı. Tete, geçen sezon Galatasaray ile 4 senelik sözleşme imzalarken, 2.8 milyon Euro garanti ücretin yanında 3.1 milyon Euro imza parası verilmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yönetimden Tete için kritik önem!

2024-25'TE PARASINI ALACAKTI

İmza parasının olası ceza durumu düşünülerek peşin verilmediği ve vadesinin 2024-25 sezonuna saklandığı öğrenildi. 24 yaşındaki Brezilyalı kanat, bir anlamda imza parası ile olası tazminatını kendisi ödeyecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yönetimden Tete için kritik önem!

Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk, Rusya ile yaşanan savaşı gerekçe gösterip sözleşmesini tek taraflı fesheden ve geçen sezon başında G.Saray'a imza atan tecrübeli oyuncuyu FIFA'ya şikayet etmişti.

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