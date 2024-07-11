Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yeni yıldız Rusya'dan gelecek

Gelecek sezonu da zirvede noktalayarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son yıllarda kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkat çeken sarı-kırmızılılar, şu ana kadar iki transferi resmiyete kavuşturdu.