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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yeni yıldız Rusya'dan gelecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların kariyerini Rusya'da sürdüren Brezilyalı orta saha oyuncusunu gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 10:35
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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yeni yıldız Rusya'dan gelecek

Gelecek sezonu da zirvede noktalayarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yeni yıldız Rusya'dan gelecek

Son yıllarda kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkat çeken sarı-kırmızılılar, şu ana kadar iki transferi resmiyete kavuşturdu.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yeni yıldız Rusya'dan gelecek

Cimbom, son iki sezondur ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen ve sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yeni yıldız Rusya'dan gelecek

Sarı-kırmızılılar, Belçikalı santrforla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yeni yıldız Rusya'dan gelecek

Galatasaray'da sezonun son haftaları gösterdiği performansla dikkatleri çeken Hakim Ziyech'in de bonservisi alındı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yeni yıldız Rusya'dan gelecek

Aslan, Faslı yıldızla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yeni yıldız Rusya'dan gelecek

Batshuayi ve Ziyech transferlerini resmiyete kavuşturan Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrildi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yeni yıldız Rusya'dan gelecek

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon oldukça sıkıntı yaşadığı merkez orta sahaya takviye yapmak istiyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yeni yıldız Rusya'dan gelecek

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, aradığı ismi Rusya'da buldu.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yeni yıldız Rusya'dan gelecek

WENDEL YENİDEN LİSTEDE

Sabah'ın haberine göre; geçtiğimiz sezon başında gündeme gelen Wendel, tekrar listede.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yeni yıldız Rusya'dan gelecek

Galatasaray, Brezilyalı futbolcunun mali şartlarını araştırmaya başladı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yeni yıldız Rusya'dan gelecek

Wendel geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla 35 maça çıktı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yeni yıldız Rusya'dan gelecek

Brezilyalı orta saha oyuncusu, 4 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yeni yıldız Rusya'dan gelecek

26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yeni yıldız Rusya'dan gelecek

Wendel'in güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.

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