Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yeni yıldız Rusya'dan gelecek
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların kariyerini Rusya'da sürdüren Brezilyalı orta saha oyuncusunu gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-kırmızılılar, Belçikalı santrforla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray'da sezonun son haftaları gösterdiği performansla dikkatleri çeken Hakim Ziyech'in de bonservisi alındı.
Aslan, Faslı yıldızla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Batshuayi ve Ziyech transferlerini resmiyete kavuşturan Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrildi.
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon oldukça sıkıntı yaşadığı merkez orta sahaya takviye yapmak istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, aradığı ismi Rusya'da buldu.
WENDEL YENİDEN LİSTEDE
Sabah'ın haberine göre; geçtiğimiz sezon başında gündeme gelen Wendel, tekrar listede.
Galatasaray, Brezilyalı futbolcunun mali şartlarını araştırmaya başladı.
Wendel geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla 35 maça çıktı.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, 4 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.
26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Wendel'in güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
DİĞER