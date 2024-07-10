GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya beklenmedik talip! Bonservis bedelini duyurdular
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: İki sezondur formasını giydiği Galatasaray formasıyla etkili bir performans sergileyen ve son olarak EURO 2024'te A Milli Futbol Takımımızla da boy gösteren Abdülkerim Bardakcı, Avrupa kulüplerinin gündemine yer almaya devam ediyor. Fransız basını, başarılı futbolcuya talip olan takımı ve sarı-kırmızılılara yapılacak teklifi duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılılar, Belçikalı forvetle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Anlaşma kapsamında Batshuayi'ye sezon başına 3 milyon Euro ödeneceği aktarıldı.
Ayrıca Michy Batshuayi'nin ilk yıl 1,5 milyon Euro, ikinci sezon 1 milyon Euro ve üçüncü yıl ise 500 bin Euro imza parası alacağı da kaydedildi.
Galatasaray, Michy Batshuayi sonrası geçen sezon başında Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in bonservisini aldı.
Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Ziyech'in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyon şartlarının oluştuğundan kesin transferinin bedelsiz olarak gerçekleştiği belirtildi.
Oyuncuya ise hem 2024-2025 hem de 2025-2026 sezonunda net 2 milyon 850 bin Euro ödeneceği ifade edildi.
Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech hamleleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...
Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerden biriyse Abdülkerim Bardakcı.
Son iki sezondur sarı-kırmızılı formayı terleten ve gösterdiği performansla kazanılan şampiyonluklarda büyük rol oynayan tecrübeli stoper, EURO 2024'te de milli takım formasıyla başarılı bir oyun ortaya koydu.
Birçok Avrupa kulübünün gündeminde yer alan milli futbolcuyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
MARSİLYA İSTİYOR
Fransız basını, Marsilya'nın Abdülkerim Bardakcı'yı istediğini yazdı.
Homme Du Match kaynaklı haberde, Fransız ekibinin Abdülkerim'i ciddi bir seçenek olarak gördüğü belirtildi.
8 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Marsilya'nın Abdülkerim Bardakcı için 8 milyon Euro önereceği ve 29 yaşındaki futbolcunun sözlemesinin 2025 yılında sona erecek olması sebebiyle iki kulüp arasındaki müzakerelerin kolaylaşabileceği kaydedildi.
Abdülkerim Bardakcı geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 44 maça çıktı.
29 yaşındaki stoper, 7 gollük bir performans sergiledi.
Abdülkerim'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Milli futbolcunun güncel piyasa değeriyse 9 milyon Euro.
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