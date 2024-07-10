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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya beklenmedik talip! Bonservis bedelini duyurdular

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: İki sezondur formasını giydiği Galatasaray formasıyla etkili bir performans sergileyen ve son olarak EURO 2024'te A Milli Futbol Takımımızla da boy gösteren Abdülkerim Bardakcı, Avrupa kulüplerinin gündemine yer almaya devam ediyor. Fransız basını, başarılı futbolcuya talip olan takımı ve sarı-kırmızılılara yapılacak teklifi duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 09:38
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MERT KILIÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya beklenmedik talip! Bonservis bedelini duyurdular

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampa giren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya beklenmedik talip! Bonservis bedelini duyurdular

Son iki sezonu şampiyonlukla noktalayan ve gelecek sezon da aynı başarıyı tekrar etmek isteyen sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına hız verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya beklenmedik talip! Bonservis bedelini duyurdular

Özellikle son yıllarda kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla dikkat çeken sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya beklenmedik talip! Bonservis bedelini duyurdular

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya beklenmedik talip! Bonservis bedelini duyurdular

Sarı-kırmızılılar, Belçikalı forvetle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya beklenmedik talip! Bonservis bedelini duyurdular

Anlaşma kapsamında Batshuayi'ye sezon başına 3 milyon Euro ödeneceği aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya beklenmedik talip! Bonservis bedelini duyurdular

Ayrıca Michy Batshuayi'nin ilk yıl 1,5 milyon Euro, ikinci sezon 1 milyon Euro ve üçüncü yıl ise 500 bin Euro imza parası alacağı da kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya beklenmedik talip! Bonservis bedelini duyurdular

Galatasaray, Michy Batshuayi sonrası geçen sezon başında Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in bonservisini aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya beklenmedik talip! Bonservis bedelini duyurdular

Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Ziyech'in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyon şartlarının oluştuğundan kesin transferinin bedelsiz olarak gerçekleştiği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya beklenmedik talip! Bonservis bedelini duyurdular

Oyuncuya ise hem 2024-2025 hem de 2025-2026 sezonunda net 2 milyon 850 bin Euro ödeneceği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya beklenmedik talip! Bonservis bedelini duyurdular

Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech hamleleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya beklenmedik talip! Bonservis bedelini duyurdular

Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerden biriyse Abdülkerim Bardakcı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya beklenmedik talip! Bonservis bedelini duyurdular

Son iki sezondur sarı-kırmızılı formayı terleten ve gösterdiği performansla kazanılan şampiyonluklarda büyük rol oynayan tecrübeli stoper, EURO 2024'te de milli takım formasıyla başarılı bir oyun ortaya koydu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya beklenmedik talip! Bonservis bedelini duyurdular

Birçok Avrupa kulübünün gündeminde yer alan milli futbolcuyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya beklenmedik talip! Bonservis bedelini duyurdular

MARSİLYA İSTİYOR

Fransız basını, Marsilya'nın Abdülkerim Bardakcı'yı istediğini yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya beklenmedik talip! Bonservis bedelini duyurdular

Homme Du Match kaynaklı haberde, Fransız ekibinin Abdülkerim'i ciddi bir seçenek olarak gördüğü belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya beklenmedik talip! Bonservis bedelini duyurdular

8 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Marsilya'nın Abdülkerim Bardakcı için 8 milyon Euro önereceği ve 29 yaşındaki futbolcunun sözlemesinin 2025 yılında sona erecek olması sebebiyle iki kulüp arasındaki müzakerelerin kolaylaşabileceği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya beklenmedik talip! Bonservis bedelini duyurdular

Abdülkerim Bardakcı geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 44 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya beklenmedik talip! Bonservis bedelini duyurdular

29 yaşındaki stoper, 7 gollük bir performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya beklenmedik talip! Bonservis bedelini duyurdular

Abdülkerim'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya beklenmedik talip! Bonservis bedelini duyurdular

Milli futbolcunun güncel piyasa değeriyse 9 milyon Euro.

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