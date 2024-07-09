TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Oğuz Aydın kararı! Son teklif...
Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da sürpriz transfer girişimleri devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da gösterdiği performansla Cimbom'un radarına giren Oğuz Aydın için flaş gelişme yaşanıyor. İşte sarı kırmızılıların yıldız oyuncu hakkında verdiği karar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un 'Çok yüksek fiyatlara çıkmayalım' dediği 23 yaşındaki oyuncuda bekleme kararı aldı.
Son olarak 5 milyon euro'ya kadar çıkılan Oğuz'da teklif güncellenmeyecek.
Kerem ya da Barış'ın olası ayrılıklarının netleşmesi halinde bu transferde yeniden düğmeye basılacak.
Alanyaspor'un 6-7 milyon euro kazanç beklediği Oğuz, geçen sezon 35 maçta 13 gol, 7 asistle oynamıştı.
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