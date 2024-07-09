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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Oğuz Aydın kararı! Son teklif...

Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da sürpriz transfer girişimleri devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da gösterdiği performansla Cimbom'un radarına giren Oğuz Aydın için flaş gelişme yaşanıyor. İşte sarı kırmızılıların yıldız oyuncu hakkında verdiği karar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 10:49
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Oğuz Aydın kararı! Son teklif...

Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Oğuz Aydın kararı! Son teklif...

Michy Batshuayi transferini açıklayan sarı kırmızılılar, Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Oğuz Aydın kararı! Son teklif...

Geçen sezon Süper Lig'de dikkat çekici bir performans ortaya koyan Oğuz Aydın için Alanyaspor'la görüşmeler durma noktasına geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Oğuz Aydın kararı! Son teklif...

Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un 'Çok yüksek fiyatlara çıkmayalım' dediği 23 yaşındaki oyuncuda bekleme kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Oğuz Aydın kararı! Son teklif...

Son olarak 5 milyon euro'ya kadar çıkılan Oğuz'da teklif güncellenmeyecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Oğuz Aydın kararı! Son teklif...

Kerem ya da Barış'ın olası ayrılıklarının netleşmesi halinde bu transferde yeniden düğmeye basılacak.

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