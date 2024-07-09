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Barış Alper Çizme yolcusu

İtalyan devi, 25 milyon euro’luk teklif hazırlığı yapıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Barış Alper Çizme yolcusu

G.Saray, EURO 2024 öncesinde Barış Alper'le ilgili teklifler almıştı. Frankfurt, Leipzig ve Lazio gibi takımları geri çeviren sarı- kırmızılılar, oyuncunun turnuvada piyasa yapacağını düşünüyordu. Beklenen oldu ve Barış, 5 maçta da oynayarak kendini gösterdi.

24 yaşındaki oyuncu, Mancester United, Tottenham, Liverpool ve Napoli gibi devlerin radarına girdi. Ön plana çıkan takım ise Napoli oldu. İtalyanlar 25 milyon euro'luk teklif hazırlığı yaparken; G.Saray'ın kapıyı 35 milyon euro'dan açması bekleniyor.

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