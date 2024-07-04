Haberler Galatasaray Erden Timur: Böyle tiyatro yaşamadım

Erden Timur: Böyle tiyatro yaşamadım

Galatasaray'ın eski Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, youtube üzerinden önemli açıklamalar yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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Erden Timur: Böyle tiyatro yaşamadım

Vicdanen rahat hissettiğini aktaran Erden Timur, "Kendimce vicdani olarak baktığımda artılara eksilere bakıyorum. Maalesef ki herkes eksilere bakıyor. Zaten Galatasaray'dan ayrılmamın sebebi bu. İnanılmaz bir strateji yürütülüyor, yapılanların halı altına süpürülüp hiç bahsedilmemesi... Hayatımda böyle bir tiyatro yaşamadım gerçekten. 40 milyonluk sponsorluk buldum tek başıma. PUMA anlaşması var çok önemli olan, tek başıma pazarlık sürecini yürüttüm" dedi. Erden Timur, "Florya'yı kat karşılığı hasılat paylaşımını Emlak Konut'a vereceğiz ve borcumuz kapanacak' zannediyorduk. Bilançoya bakınca öyle olmadığın gördüm. Baktık 'Florya'nın gelişiyle borç kapanıyor mu?' diye. Öyle olduğunda 105 milyon lira borç artıyor. Kemerburgaz'ı bitirmeniz lazım önce. En az 3 yıl gerekli" diye ekledi.

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