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Skriniar sürprizi

PSG, 29 yaşındaki Slovak stoperi Galatasaray’a önerdi. Bu transferde EURO 2024 sonrası harekete geçilebilir.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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Skriniar sürprizi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Paris-Saint Germain, kadroda düşünmediği Milan Skriniar'ı önerdi. Foot Mercato'da yer alan habere göre; Fransız ekibi, Slovak stoperi sarı-kırmızılı ekibin yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da teklif etti. Haberin detaylarında EURO 2024'ten sonra 29 yaşındaki oyuncuyla temasa geçilebileceği vurgulandı. Savunma hattında Davinson Sanchez ve Victor Nelsson gibi oyunculara sahip olan Galatasaray, olası ayrılık halinde Skriniar'ı gündeme alabilir. Daha önce İnter forması giyen ve 2028'e kadar kontratı olan tecrübeli oyuncu, 30 milyon euro'luk piyasa değeriyle dikkat çekiyor.

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