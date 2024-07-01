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Michy Batshuayi'nin eşinden sitem dolu paylaşım!

Galatasaray'a transfer olan Belçikalı yıldız Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria sitem dolu bir paylaşım yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 00:07
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Michy Batshuayi'nin eşinden sitem dolu paylaşım!

Fenerbahçe'den ayrılarak Galatasaray'a imza atan Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria, kendisine atılan mesajlara sitem ederek eşinin daima destekçisi olacağını açıkladı.

Batshuayi'nin eşinin yaptığı paylaşım;

"Bana bir sürü saçmalık anlatmak için 10 milyon mesaj göndererek kendinizi yormayın çünkü onlara cevap vermeyeceğim. Nereye giderse gitsin onunla her zaman gurur duyacağım ve her zaman böyle olacak, her zaman olduğu gibi aynı yoğunlukta savaşacak.

Daha önceki hiçbir fotoğrafı silmeyeceğim (bana özel mesajlarda söylediğiniz gibi) çünkü geldiğimiz yerle gurur duyuyorum! Fenerbahçe taraftarlarına da sevgileri için teşekkür ediyorum, nezaketiniz ve anlayışınız için... Beni, ailemi ve çocuklarımı tehdit edenleri ise asla.

Ama bildiğiniz gibi her şeyin bir sonu var ve ben çok sevdiğim bu ülkede, Türkiye'de bu yeni maceranın bir parçası olmaktan mutluyum."

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