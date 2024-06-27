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TRANSFER HABERİ - Sevilla'dan Galatasaray'a şaşırtan teklif! Marcao...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sevilla, 2022 yılında sarı-kırmızılılardan transfer ettiği Marcao için Galatasaray'a beklenmedik bir teklif yaptı. İşte flaş gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 16:00
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Sevilla'dan Galatasaray'a şaşırtan teklif! Marcao...

Geride bıraktığımız sezonda hem Süper Lig hem de Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Sevilla'dan Galatasaray'a şaşırtan teklif! Marcao...

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte oyuncu arayışlarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Sevilla'dan Galatasaray'a şaşırtan teklif! Marcao...

Aslan, kadrosuna yapacağı eklemelerle gelecek sezonu da zirvede tamamlayarak 25. şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Sevilla'dan Galatasaray'a şaşırtan teklif! Marcao...

Dört koldan çalışmalarını sürdüren ve ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile anlaşma sağlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Sevilla'dan Galatasaray'a şaşırtan teklif! Marcao...

Tecrübeli çalıştırıcı, "Şu an fiyatların en yüksek olduğu dönem. Seçeneklerin biraz daha az olduğu bir dönem. Onun yanında tabii ki bir çekişme var. İnsanlara bunu doğru anlatmak gerekir. Hangi ülkede olduğumuzu, hangi ülke futbolunda olduğumuzu bir kere bilmek gerekiyor.

TRANSFER HABERİ - Sevilla'dan Galatasaray'a şaşırtan teklif! Marcao...

Birincisi 5 büyük ligin dışına oyuncu getirmek zor olan bir şey. 5 büyük ligde biraz daha oyuncular İspanya'da veya İngiltere'de oynamak istiyor. Birçok oyuncu da bunu yaşıyoruz. Siz oyuncuyu çok istiyorsunuz fakat oyuncunun Türkiye'ye gelme gibi bir düşüncesi olmayabiliyor.

TRANSFER HABERİ - Sevilla'dan Galatasaray'a şaşırtan teklif! Marcao...

İkincisi Suudi Arabistan geçen seneden beri bence dünya futbolu için diğer liglerdeki takımların transferleri anlamında sıkıntılı oldu. Oyunculara gelen astronomik rakamları burada sizin onları verme şansınız yok. Bunlar transferi zorlaştıran şeyler.

TRANSFER HABERİ - Sevilla'dan Galatasaray'a şaşırtan teklif! Marcao...

Bir de hep en iyi oyuncuyu arıyoruz biz. Şu anda birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Birçok oyuncu ile ilgili kulüplerden bilgi alıyoruz. Bonservis paraları, oyuncuların istedikleri ve oyuncuların niyeti bunların hepsi bir süreç alıyor.

TRANSFER HABERİ - Sevilla'dan Galatasaray'a şaşırtan teklif! Marcao...

Bence en önemlisi bizim bu oyuncuları kampa yetiştirebilmemiz. 2 gün sonra bizim maçımız yok. 9 Temmuz'da kampa gideceğiz. Buraya oyuncuları yetiştirebilirsek önemli bir şey olacak.

TRANSFER HABERİ - Sevilla'dan Galatasaray'a şaşırtan teklif! Marcao...

Dediğim gibi en iyi oyuncuları almaya çalışacağız. En iyileri almak istiyoruz. Başkanımız da bu anlamda bize bu yolu açtı. Belki bu arada da 1-2 satış yapacağız. Bunu da bilemiyoruz. Satış yaptıktan sonra bu anlamda elimizde daha da farklı şeyler olabilir. Ama kimse merak etmesin. Özellikle Galatasaray taraftarı sabırlı olsun" şeklinde konuştu.

TRANSFER HABERİ - Sevilla'dan Galatasaray'a şaşırtan teklif! Marcao...

Avrupa'dan talipleri olan Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'un ayrılma ihtimaline karşı stoper arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da Marcao sürprizi yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Sevilla'dan Galatasaray'a şaşırtan teklif! Marcao...

GALATASARAY'DAN MARCAO'YA AÇIK KAPI

İspanyol basını, Sevilla'nın Brezilyalı stoperi Türkiye ve Yunanistan'dan takımlara önerdiği ve sarı-kırmızılıların bu teklifi reddetmediği ve açık kapı bıraktığını yazdı.

TRANSFER HABERİ - Sevilla'dan Galatasaray'a şaşırtan teklif! Marcao...

Haberde Sevilla'nın Galatasaray'a Marcao için ödediği bonservis bedelinin çok azına tecrübeli futbolcuyu elden çıkarabileceği ve oyuncunun 2 milyon Euro'yu aşan maaşının La Liga ekibi için sorun olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Sevilla'dan Galatasaray'a şaşırtan teklif! Marcao...

Brezilyalı savunma oyuncusu, 2022/2023 sezonu başında 13 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Sevilla'dan Galatasaray'a şaşırtan teklif! Marcao...

Marcao, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlandığı Sevilla ile geçen sezon 10 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Sevilla'dan Galatasaray'a şaşırtan teklif! Marcao...

28 yaşındaki stoper, 1 gollük bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Sevilla'dan Galatasaray'a şaşırtan teklif! Marcao...

1.85 boyundaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Sevilla'dan Galatasaray'a şaşırtan teklif! Marcao...

Marcao'nun güncel piyasa değeriyse 4 milyon Euro.

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