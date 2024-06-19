Jonathan Clauss'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde önceliği sağ bek bölgesine veren Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biri de Marsilya forması giyen Jonathan Clauss olmuştu. Fransız futbolcu, transferine ilişkin sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir açıklama yaptı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 12:07 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 12:24
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Bu doğrultuda harekete geçen Galatasaray'ın transferdeki önceliğiyse sağ bek bölgesi...
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada acil olarak sağ bek transferi yapmaları gerektiğini açıkladı.
Tecrübeli teknik adam, "Şu anda sağ bekimiz yok. Önceliğimiz sağ bek mevkisi. Yine orta saha için, hücum hattı için oyuncular düşünüyoruz. Ama bizim için şu anda acil gözüken sağ bek" ifadelerini kullandı.
Adı Aaron Wan-Bissaka ve Lorenz Assignon gibi isimlerle anılan Galatasaray'ın Marsilya forması giyen Jonathan Clauss'u da gündemine almıştı.
Sarı-kırmızılıların, Fransız sağ bek için Ligue 1 ekibiyle temasa geçtiği öne sürülmüştü.
Fransa Milli Takımı ile EURO 2024'te mücadele eden 31 yaşındaki sağ bek, Almanya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Clauss, geleceğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Fransız futbolcu, yaptığı açıklamada "Eğer ayrılmam gerekirse ayrılırım ve kendi yollarımıza gideriz." ifadelerini kullanarak transfere açık kapı bıraktı.
Öte yandan Foot Sur 7 kaynaklı haberde; Clauss'un Marsilya yönetimiyle geleceğiyle ilgili görüştüğü ve Galatasaray'a gitmek istediğini belirttiği aktarıldı.
Jonathan Clauss, geride bıraktığımız sezon Marsilya formasıyla 43 maçta forma giydi.
Fransız sağ bek, 5 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.
31 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Clauss'un güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.
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