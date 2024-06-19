Haberler Galatasaray Jonathan Clauss'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer...

Jonathan Clauss'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde önceliği sağ bek bölgesine veren Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biri de Marsilya forması giyen Jonathan Clauss olmuştu. Fransız futbolcu, transferine ilişkin sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir açıklama yaptı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 12:07 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 12:24
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
Jonathan Clauss'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer...

Geride bıraktığımız sezonda çifte kupa sevinci yaşayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Jonathan Clauss'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer...

Sarı-kırmızılılarda yeniden başkan seçilen Dursun Özbek ve yönetimi, transferde gaza bastı.

Jonathan Clauss'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer...

Cimbom, yeni sezon öncesi takıma kazandıracağı isimlerle üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

Jonathan Clauss'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer...

Bu doğrultuda harekete geçen Galatasaray'ın transferdeki önceliğiyse sağ bek bölgesi...

Jonathan Clauss'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer...

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada acil olarak sağ bek transferi yapmaları gerektiğini açıkladı.

Jonathan Clauss'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer...

Tecrübeli teknik adam, "Şu anda sağ bekimiz yok. Önceliğimiz sağ bek mevkisi. Yine orta saha için, hücum hattı için oyuncular düşünüyoruz. Ama bizim için şu anda acil gözüken sağ bek" ifadelerini kullandı.

Jonathan Clauss'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer...

Adı Aaron Wan-Bissaka ve Lorenz Assignon gibi isimlerle anılan Galatasaray'ın Marsilya forması giyen Jonathan Clauss'u da gündemine almıştı.

Jonathan Clauss'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer...

Sarı-kırmızılıların, Fransız sağ bek için Ligue 1 ekibiyle temasa geçtiği öne sürülmüştü.

Jonathan Clauss'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer...

Fransa Milli Takımı ile EURO 2024'te mücadele eden 31 yaşındaki sağ bek, Almanya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Jonathan Clauss'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer...

Clauss, geleceğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Jonathan Clauss'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer...

Fransız futbolcu, yaptığı açıklamada "Eğer ayrılmam gerekirse ayrılırım ve kendi yollarımıza gideriz." ifadelerini kullanarak transfere açık kapı bıraktı.

Jonathan Clauss'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer...

Öte yandan Foot Sur 7 kaynaklı haberde; Clauss'un Marsilya yönetimiyle geleceğiyle ilgili görüştüğü ve Galatasaray'a gitmek istediğini belirttiği aktarıldı.

Jonathan Clauss'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer...

Jonathan Clauss, geride bıraktığımız sezon Marsilya formasıyla 43 maçta forma giydi.

Jonathan Clauss'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer...

Fransız sağ bek, 5 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.

Jonathan Clauss'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer...

31 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bodrum FK'dan G.Saray'ın yıldızına kanca!
G.Saray'dan Gürcü yıldıza kanca! Milli maç sonrası...
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 19 HAZİRAN rakamları
ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 19 - 25 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi
Ay Yay burcuna geçiyor: Maceralara hazır olun
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Clauss'tan G.Saraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer... Clauss'tan G.Saraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer... 12:07
İspanya - İtalya maçı ne zaman? İspanya - İtalya maçı ne zaman? 11:58
Bodrum FK'dan G.Saray'ın yıldızına kanca! Bodrum FK'dan G.Saray'ın yıldızına kanca! 11:44
Danimarka - İngiltere maçı ne zaman? Danimarka - İngiltere maçı ne zaman? 11:41
Slovenya - Sırbistan maçı ne zaman? Slovenya - Sırbistan maçı ne zaman? 11:32
Batshuayi imzaya kaldı! İşte sözleşme detayları Batshuayi imzaya kaldı! İşte sözleşme detayları 11:11
Daha Eski
Avrupa Ligi kura çekimi saat kaça? Avrupa Ligi kura çekimi saat kaça? 11:09
Eski F.Bahçeli G.Saray'a geliyor! Eski F.Bahçeli G.Saray'a geliyor! 10:55
G.Saray'dan Gürcü yıldıza kanca! Milli maç sonrası... G.Saray'dan Gürcü yıldıza kanca! Milli maç sonrası... 10:49
F.Bahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Mourinho... F.Bahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Mourinho... 10:40
Divock Origi Beşiktaş'a önerildi! Divock Origi Beşiktaş'a önerildi! 10:35
Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaça? Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaça? 10:03