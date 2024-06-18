TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Icardi endişesi! Listenin ilk sırasında
Şampiyonlar Ligi'nde katılmak için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılarda 2 sezondur attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi endişesi yaşanıyor. İtalyan basını Arjantinli yıldız hakkında flaş bir gelişme duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
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Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusuna flaş bir talip daha çıktı. İşte ayrıntılar...
MAURO ICARDI İÇİN HAREKETE GEÇTİLER
Transfer olduğu 2 sezonda Galatasaray'da önemli başarılar yakalayan ve taraftarların gönlünde taht kuran Mauro Icardi'nin bu performansı, Avrupa'dan da büyük ilgi görüyor.
31 yaşındaki Arjantinli forvetin talipleri günden güne artıyor. Tecrübeli futbolcuyu isteyenler arasında şu sıralar en ciddi ekip Fiorentina durumunda.
Akşam'ın, İngiliz, İtalyan ve Fransız basınından derlediği habere göre, Fiorentina'nın Mauro Icardi için girişimlere başladığı yönünde.
LİSTENİN İLK SIRASINDA YER ALIYOR
Yapılan haberlerin detayında İtalyan ekibi Fiorentina, yeni sezonda forvet hattına büyük bir transfer yapmayı hedefliyor.
Kulübün listesinde yer alan oyuncular arasında, Marko Arnautovic, Andrea Pinamonti, Nikola Krstovic gibi isimler var.
Ancak listenin ilk sırasındaki futbolcu Mauro Icardi. İtalyan ekibi, Icardi'nin de gelmek istemesi durumunda bu transferde tüm şartları zorlamayı hedefliyor.
GALATASARAY'IN TAVRI NET!
Öte yandan Galatasaray cephesi, Mauro Icardi'yi kesin olarak bırakmak istemiyor.
2 sezonda çıktığı 73 maçta 55 gol ve 20 asist kaydeden Mauro Icardi, taraftarların bir numaralı sevgilisi durumunda.
Arjantinli yıldız, teknik direktör Okan Buruk'un da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Avrupa basınında çıkan haberlere göre; Fiorentina'nın 20 milyon euro ödeme planı olduğu ifade ediliyor.
Yakın zamanda bu transfer olumlu ya da olumsuz sonuçlanacak.
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