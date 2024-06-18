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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Icardi endişesi! Listenin ilk sırasında

Şampiyonlar Ligi'nde katılmak için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılarda 2 sezondur attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi endişesi yaşanıyor. İtalyan basını Arjantinli yıldız hakkında flaş bir gelişme duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 13:51
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Icardi endişesi! Listenin ilk sırasında

Süper Lig'de yaz transfer dönemi hareketliliği sürüyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda yıldızlarla dolu kadrosuna yenilerini eklemeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Icardi endişesi! Listenin ilk sırasında

Sarı kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk'a gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalayacak bir kadro kurma hedefinde.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Icardi endişesi! Listenin ilk sırasında

Ancak takımın en önemli futbolcularından Mauro Icardi cephesinde gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Icardi endişesi! Listenin ilk sırasında

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusuna flaş bir talip daha çıktı. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Icardi endişesi! Listenin ilk sırasında

MAURO ICARDI İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Transfer olduğu 2 sezonda Galatasaray'da önemli başarılar yakalayan ve taraftarların gönlünde taht kuran Mauro Icardi'nin bu performansı, Avrupa'dan da büyük ilgi görüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Icardi endişesi! Listenin ilk sırasında

31 yaşındaki Arjantinli forvetin talipleri günden güne artıyor. Tecrübeli futbolcuyu isteyenler arasında şu sıralar en ciddi ekip Fiorentina durumunda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Icardi endişesi! Listenin ilk sırasında

Akşam'ın, İngiliz, İtalyan ve Fransız basınından derlediği habere göre, Fiorentina'nın Mauro Icardi için girişimlere başladığı yönünde.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Icardi endişesi! Listenin ilk sırasında

LİSTENİN İLK SIRASINDA YER ALIYOR

Yapılan haberlerin detayında İtalyan ekibi Fiorentina, yeni sezonda forvet hattına büyük bir transfer yapmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Icardi endişesi! Listenin ilk sırasında

Kulübün listesinde yer alan oyuncular arasında, Marko Arnautovic, Andrea Pinamonti, Nikola Krstovic gibi isimler var.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Icardi endişesi! Listenin ilk sırasında

Ancak listenin ilk sırasındaki futbolcu Mauro Icardi. İtalyan ekibi, Icardi'nin de gelmek istemesi durumunda bu transferde tüm şartları zorlamayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Icardi endişesi! Listenin ilk sırasında

GALATASARAY'IN TAVRI NET!

Öte yandan Galatasaray cephesi, Mauro Icardi'yi kesin olarak bırakmak istemiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Icardi endişesi! Listenin ilk sırasında

2 sezonda çıktığı 73 maçta 55 gol ve 20 asist kaydeden Mauro Icardi, taraftarların bir numaralı sevgilisi durumunda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Icardi endişesi! Listenin ilk sırasında

Arjantinli yıldız, teknik direktör Okan Buruk'un da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Icardi endişesi! Listenin ilk sırasında

Avrupa basınında çıkan haberlere göre; Fiorentina'nın 20 milyon euro ödeme planı olduğu ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Icardi endişesi! Listenin ilk sırasında

Yakın zamanda bu transfer olumlu ya da olumsuz sonuçlanacak.

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