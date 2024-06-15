GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da rota yine Fransız yıldıza çevrildi!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon da gündemine gelen Fransız futbolcu için yeniden devreye girdi. İtalyan ekibi Lazio'da forma giyen oyuncu için istenilen bonservis bedeli 30 milyon Euro. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
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Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon da ilgilendiği Matteo Guendouzi'yi yeniden gündemine aldı.
Cimbom transfer için önemli bir bütçe ayırdı.
SORUN YAŞADI
Geçen sezon Marsilya'dan kiralandığı Lazio'nun 13 milyon euro'ya bonservisini aldığı Guendouzi, kulüple yaşadığı sorunlardan sonra ayrılık kararı almıştı.
Lazio, Aston Villa'nın da talip olduğu Fransız orta saha için 30 milyon euro'luk etiket fiyatı belirledi.
Fakat şu ana kadar İngiliz ekibi bu parayı vermeye yanaşmadı. 25 yaşındaki yıldızın ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.
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