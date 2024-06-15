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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da rota yine Fransız yıldıza çevrildi!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon da gündemine gelen Fransız futbolcu için yeniden devreye girdi. İtalyan ekibi Lazio'da forma giyen oyuncu için istenilen bonservis bedeli 30 milyon Euro. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da rota yine Fransız yıldıza çevrildi!

Orta saha adaylarıyla görüşmeleri sürdüren Galatasaray'da listedeki bir isim daha ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da rota yine Fransız yıldıza çevrildi!

Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon da ilgilendiği Matteo Guendouzi'yi yeniden gündemine aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da rota yine Fransız yıldıza çevrildi!

Bonservisi Lazio'da bulunan 25 yaşındaki Fransız orta saha için önümüzdeki günlerde kulübüyle temasa geçilecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da rota yine Fransız yıldıza çevrildi!

Cimbom transfer için önemli bir bütçe ayırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da rota yine Fransız yıldıza çevrildi!

SORUN YAŞADI
Geçen sezon Marsilya'dan kiralandığı Lazio'nun 13 milyon euro'ya bonservisini aldığı Guendouzi, kulüple yaşadığı sorunlardan sonra ayrılık kararı almıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da rota yine Fransız yıldıza çevrildi!

Lazio, Aston Villa'nın da talip olduğu Fransız orta saha için 30 milyon euro'luk etiket fiyatı belirledi.

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